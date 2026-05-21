Điểm nóng xung đột ngày 21-5: Mỹ rút bớt quân, NATO hở sườn Đông?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 21-5: Mỹ rút bớt quân, NATO hở sườn Đông?

Hải Hưng

(NLĐO) - Mỹ chưa có kế hoạch rút thêm quân khỏi châu Âu trong ngắn hạn ngoài con số 5.000 binh sĩ đã công bố trước đó.

Thông tin trên được trung tướng Mỹ Alex Grynkewich, chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO tại châu Âu, tiết lộ hôm 19-5.

AP dẫn lời tướng Alex Grynkewich bên lề hội nghị các sĩ quan quân sự cấp cao của liên minh 32 thành viên tại trụ sở NATO ở Brussels - Bỉ: "Sẽ có 5.000 binh sĩ Mỹ rời châu Âu. Đó là toàn bộ mức điều chỉnh mà chúng tôi dự kiến".

Mỹ trấn an châu Âu sau quyết định rút 5.000 binh sĩ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng này tuyên bố Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi châu Âu, giữa lúc Washington căng thẳng với đồng minh liên quan chiến sự Iran và yêu cầu thay đổi cách vận hành NATO.

Tuyên bố của chủ nhân Nhà Trắng khiến NATO bất ngờ, dù trước đó Mỹ cam kết sẽ phối hợp với đồng minh trong các điều chỉnh quân sự, nhằm tránh tạo ra khoảng trống an ninh.

Tổng thống Donald Trump được cho là đặc biệt tức giận với Đức, sau khi Thủ tướng Friedrich Merz nói Mỹ đang bị giới lãnh đạo Iran "làm bẽ mặt", đồng thời chỉ trích Washington "thiếu chiến lược". 

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã hủy các kế hoạch triển khai lực lượng mới tới Ba Lan và Đức để giảm số quân tại châu Âu, thay vì rút ngay các đơn vị đang đồn trú tại đây. Cách làm này nhằm điều chỉnh quân số nhưng hạn chế tác động trực tiếp đến các lực lượng đã có mặt trên thực địa.

Đặc biệt, số binh lính lẽ ra đến Ba Lan được lệnh không lên máy bay chỉ không lâu trước giờ xuất phát - theo thông tin cuối tuần trước của AP.

TIN LIÊN QUAN

"Kế hoạch bị hủy bỏ dù khoảng 1.000 binh sĩ và 1.700 trang thiết bị quân sự đã được đưa tới châu Âu trước đó"- một quan chức quân sự Mỹ giấu tên tiết lộ.

Ảnh hưởng sườn Đông NATO

Việc hủy lệnh điều quân của Mỹ đến Ba Lan cũng ảnh hưởng đến tình hình đồn trú quân Mỹ tại các nước Baltic, gồm Estonia, Latvia, Lithuania. Đáng chú ý, ba nước kể trên nằm ở sườn Đông NATO, giáp biên giới với Nga.

Quyết định "rút 5.000 binh sĩ khỏi châu Âu" gây phản ứng từ cả nghị sĩ Dân chủ lẫn Cộng hòa tại Mỹ. Họ cho rằng điều này gửi tín hiệu không phù hợp tới các đồng minh thân cận, đồng thời chỉ trích việc Quốc hội Mỹ không được tham vấn trước khi có thay đổi.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết quân đội Mỹ giảm từ 4 xuống còn 3 lữ đoàn chiến đấu tại châu Âu. Việc này dẫn tới "sự trì hoãn tạm thời" trong kế hoạch triển khai lực lượng Mỹ tới Ba Lan, quốc gia được ông gọi là "đồng minh kiểu mẫu" của Mỹ.

Phát ngôn viên Parnell nói thêm rằng Lầu Năm Góc sẽ quyết định cách bố trí cuối cùng đối với các lực lượng Mỹ tại châu Âu sau khi đánh giá thêm nhu cầu chiến lược, tác chiến của Mỹ, cũng như khả năng đóng góp của các đồng minh vào phòng thủ châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth ngày 19-5 đã trao đổi với người đồng cấp Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz và khẳng định: "Mỹ vẫn sẽ bảo đảm duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ tại Ba Lan".

Tin liên quan

Lo Mỹ "cạn tên lửa" vì chiến sự với Iran, NATO họp khẩn

Lo Mỹ "cạn tên lửa" vì chiến sự với Iran, NATO họp khẩn

(NLĐO) – Trước chiến sự tại Iran, việc đẩy mạnh sản xuất vũ khí là nội dung trọng tâm tại cuộc họp của các lãnh đạo quân đội NATO vào ngày 19-5 ở Brussels – Bỉ.

Chiến sự Trung Đông ngày 20-5: Iran đe dọa đẩy xung đột lan khỏi khu vực, 3 tàu chở dầu vượt Hormuz

(NLĐO) - Iran cảnh báo rằng việc trở lại chiến trường sẽ mang đến "những bất ngờ lớn hơn nhiều" cho Mỹ.

Rộ tin Iran muốn chuyển giao kho dự trữ hạt nhân cho Nga

(NLĐO) - Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran đang nắm giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu đến 60%.

Trump Donald Trump Nhà Trắng Châu Âu NATO Lầu Năm Góc Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo