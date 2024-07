Mỹ: Cảnh sát bắn chết một người vung dao gần đại hội của Đảng Cộng hòa

Theo The Guardian, người bị cảnh sát bắn hôm 16-7 là một người đàn ông thường xuyên trú tạm ở một trại tị nạn dành cho người vô gia cư.

Các cảnh sát đã nổ súng thuộc về lực lượng đến từ TP Columbus, bang Ohio, được tăng cường đến bang Winconsin để phục vụ công tác an ninh cho RNC, cùng với khoảng 4.000 cảnh sát từ các tiểu bang và thành phố khác.

Cảnh sát nhiều nơi được huy động để tăng cường an ninh cho Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa (RNC), khai mạc hôm 15-7 - Ảnh: REUTERS

Theo The New York Times, trong lúc tuần tra ở khu vực gần đường North 14 và West Vliet của TP Milwaukee, cách ranh giới an ninh của RNC khoảng 1 dặm (1,6 km), họ đã thấy người đàn ông này vung dao.

Khi người đàn ông quay về phía cảnh sát, họ đã nổ súng. Không có cảnh sát nào bị thương trong vụ việc.

Các biện pháp an ninh cho RNC đã được chú ý kể từ hôm 13-7, khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, bị ám sát hụt trong một sự kiện tranh cử ở TP Bulter, bang Pennsylvania.

Tuy vậy, có một số luồng ý kiến cho rằng vụ nổ súng của cảnh sát hôm 16-7 là một phản ứng quá mức.

Một số người dân trong khu vực cho rằng người đàn ông này dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào với RNC, hoặc bất kỳ kế hoạch nào để tiến gần hơn khu vực diễn ra đại hội.

Cũng có người nêu ý kiến là khoảng cách 1 dặm so với ranh giới an ninh vẫn quá xa.

Trong khi đó, bà Linda Sharpe, người tự nhận mình là em họ của người đàn ông bị bắn chết, cho biết bà muốn có câu trả lời. "Anh ấy có một con chó, anh ấy yêu mọi người và anh ấy yêu động vật" - bà nói.