Vụ ông Trump bị mưu sát: Câu hỏi lớn cho mật vụ, cảnh sát tiết lộ chi tiết bất ngờ

Theo The Guardian, đòi hỏi giải đáp thắc mắc về lỗ hổng an ninh rõ ràng - khiến một người có vũ trang có thể xâm nhập lên mái nhà nhìn thẳng xuống vị trí cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát biểu - đang ngày càng gia tăng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố cơ quan này sẽ tiến hành "một cuộc điều tra toàn diện".

"Người dân Mỹ xứng đáng được biết sự thật" - ông Johnson viết trên X, đồng thời nói rằng Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle và các quan chức liên quan khác của Bộ An ninh nội địa và Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ phải điều trần trước quốc hội càng sớm càng tốt.

FBI dọn dẹp mái nhà là nơi tay súng đã xuất hiện và bắn vào ông Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Dân biểu Mike Turner, người đứng đầu phe Cộng hòa của Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ đặt ra câu hỏi khi trên chương trình State of the Union của CNN hôm 14-7: "Làm sao mà ai đó có thể ở trên mái nhà với một vũ khí và cố gắng ám sát?".

Ông cũng cho rằng việc thậm chí người dân ở đó cũng phát hiện có một người đàn ông cầm súng trường và cố gắng báo động cho cảnh sát là điều đáng lo ngại.



Đáng chú ý là vị trí của kẻ xả súng nằm ngoài vành đai an ninh, làm dấy lên câu hỏi về quy mô của phạm vi an ninh cũng như những nỗ lực rà soát và bảo vệ tòa nhà American Glass Research và cách kẻ xả súng có thể lên được sân thượng.

Các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết một phần cuộc điều tra bao gồm việc xem xét liệu Mật vụ Mỹ có đủ nguồn lực để bảo vệ ông Trump khi chỉ còn vài ngày nữa là ông chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa hay không.

Ngoài ra, các thủ tục có được thực hiện như thế nào mà lại xuất hiện lỗ hổng an ninh lớn như vậy.

Cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe giải thích trong chương trình State of the Union rằng một trong những yếu tố cơ bản nhất của quy trình an ninh đối với một địa điểm ngoài trời, có phạm vi rộng khó kiểm soát là phải loại bỏ tầm nhìn đến vị trí của người được bảo vệ.

Theo CNN, hiện vẫn chưa rõ làm thế nào mà kẻ nổ súng có thể tiếp cận được mái nhà ở khoảng cách tương đối gần, hoặc tại sao tòa nhà đó lại nằm ngoài vành đai an ninh "cứng".

FBI hiện là cơ quan dẫn đầu điều tra vụ mưu sát, nhưng vấn đề về lỗ hổng an ninh sẽ do Bộ An ninh Nội địa, Mật Vụ Mỹ và Quốc hội Mỹ xem xét.

