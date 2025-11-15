Mỹ chính thức miễn thuế đối ứng với cà phê, tiêu

Ngày 15-11, Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam dẫn thông tin từ website Nhà Trắng (Mỹ) cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một Sắc lệnh hành pháp sửa đổi phạm vi áp dụng các thuế đối ứng mà Mỹ đã công bố ngày 2-4-2025 nhằm đối phó với thâm hụt thương mại lớn.

Theo đó, một số sản phẩm nông nghiệp đủ điều kiện sẽ không bị áp thuế đối ứng nữa. Nói cách khác, Mỹ miễn/loại bỏ khỏi danh sách áp thuế đối với những mặt hàng này.

Những mặt hàng được miễn thuế đối ứng gồm: Cà phê và trà; trái cây nhiệt đới và nước ép; Ca-cao và gia vị; Chuối, cam quýt, cà chua; thịt bò.

Việc miễn thuế sẽ có hiệu lực kể từ ngày 13-11 (giờ Mỹ).

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, quyết định này là một tín hiệu tốt, sản phẩm gia vị nhập khẩu vào Mỹ có thể giảm rào cản thuế nếu thuộc diện bị miễn.

Tiêu, gia vị được Mỹ giảm thuế đối ứng

Với Việt Nam, một quốc gia xuất khẩu lớn hồ tiêu và gia vị, thì đây là cơ hội thuận lợi để lấy lại thị phần tại thị trường Mỹ nếu doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn nhập khẩu, chất lượng và chứng nhận.

Tuy nhiên, Hiệp hội lưu ý việc miễn thuế đối ứng không nghĩa là miễn tất cả thuế nhập khẩu; doanh nghiệp vẫn cần tuân thủ thuế nhập khẩu thông thường của Mỹ, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chứng nhận…

Ngoài ra, không phải tất cả sản phẩm nông nghiệp đều được miễn thuế. Dù gia vị được liệt kê trong danh sách nhưng doanh nghiệp Việt Nam vẫn nên kiểm tra chi tiết với nhà nhập khẩu Mỹ và cập nhật các rủi ro phi-thuế: tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS), kiểm nghiệm dư lượng, truy xuất nguồn gốc.

Với ngành cà phê, thông tin Mỹ miễn thuế đã khiến thị trường giảm giá mạnh trong những phiên gần đây cho thấy ảnh hưởng của chính sách này cần được theo dõi thêm.