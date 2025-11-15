Sáng 15-11, tại tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA) phối hợp với Công ty đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp hội cà phê đặc sản toàn cầu (SCA) và Công ty Simexco Daklak tổ chức tọa đàm "Giải pháp quảng bá phát triển thương hiệu cà phê robusta Việt Nam và định hướng phát triển cà phê đặc sản Việt Nam".

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết nhiều năm qua, tỉnh luôn tiên phong triển khai các chương trình phát triển cà phê chất lượng cao, tái canh bền vững và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng. Vùng trồng cà phê của Đắk Lắk đã đạt chứng nhận sản phẩm không gây mất rừng 4C-EUDR đầu tiên của thế giới và hiện đã số hóa 35% diện tích cà phê toàn tỉnh.

Thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỉnh đã ban hành đề án xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố Cà phê Thế giới", dành nhiều chính sách ưu đãi về thuế và tiền sử dụng đất nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Đắk Lắk đã tổ chức cuộc thi cà phê đặc sản đầu tiên của Việt Nam. Trải qua 7 mùa, nhiều sản phẩm đoạt giải đã tiếp tục tham gia và đạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc tế, góp phần quảng bá chất lượng.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cam kết đồng hành phát triển chuỗi giá trị cà phê đặc sản

"Tỉnh Đắk Lắk cam kết đồng hành cùng các bên trong phát triển chuỗi giá trị cà phê đặc sản. Với sự kết nối tri thức toàn cầu từ SCA và vai trò dẫn dắt của VICOFA, chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của những người yêu Robusta trên toàn thế giới. Thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột sẽ trở thành thương hiệu quốc gia cho cà phê đặc sản Việt Nam" - ông Văn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA, chia sẻ Việt Nam có khoảng 730.000 ha cà phê, trong đó 95% diện tích trồng cà phê Robusta. Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp, cà phê Việt Nam có sự khác biệt về chất lượng so với các nước.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA, chỉ ra nghịch lý của cà phê Việt Nam

Tổng sản lượng cà phê Việt Nam hằng năm đạt 1,8 đến 2 triệu tấn, đứng thứ 2 thế giới (chiếm khoảng 18% toàn cầu).

Cà phê Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu, khoảng 1,5 triệu tấn, chiếm khoảng 18% tổng lượng xuất khẩu cà phê thế giới và 43% lượng cà phê Robusta toàn cầu. Châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất của cà phê Việt Nam, chiếm gần 50% tổng lượng cà phê xuất khẩu.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Nam Hải cũng chỉ ra rằng hơn 91% cà phê xuất khẩu của Việt Nam là cà phê nhân. Mặt khác, trong các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hòa tan, rang xay thì hơn 81% là các doanh nghiệp FDI. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến Việt Nam là nước đứng thứ 2 về sản lượng và số lượng cà phê xuất khẩu, đứng đầu về Robusta nhưng người tiêu dùng tại Mỹ và trên toàn thế giới hầu như ít biết đến cà phê Việt Nam.

Giá trị cà phê Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế

"Tuy có rất nhiều lợi thế nhưng giá trị gia tăng và hình ảnh thương hiệu cà phê Robusta Việt Nam còn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có" - ông Hải khẳng định.

Trước tình hình này, trong chuyến công tác của đoàn doanh nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa qua, VICOFA đã đề nghị Công ty đối tác Xuyên Thái Bình Dương có đề án để quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam.

Đối với cà phê đặc sản Việt Nam, ông Hải cho rằng hiện chưa có một số liệu chính thức về tổng diện tích, sản lượng. Tuy nhiên, về tổng quan thì tiềm năng cà phê đặc sản của Việt Nam rất lớn, nhu cầu của giới trẻ và các doanh nghiệp trẻ ngày càng quan tâm đến cà phê đặc sản.

Ông Thái Như Hiệp, Phó chủ tịch VICOFA, đề nghị SCA cùng đồng hành hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Robusta đặc sản Việt Nam. Đồng thời, phối hợp tổ chức chương trình đào tạo chuyên gia Robusta đặc sản tại vùng trọng điểm và hỗ trợ truyền thông, quảng bá quốc tế...

"Chúng tôi tin rằng, Robusta đặc sản Việt Nam có đầy đủ tiềm năng để trở thành một biểu tượng mới của cà phê thế giới, không chỉ nhờ quy mô, mà nhờ chất lượng, trách nhiệm và câu chuyện văn hóa" – ông Hiệp nhấn mạnh.