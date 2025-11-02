Mỹ chuẩn bị rút bớt quân khỏi hàng loạt nước Đông Âu?

Theo tờ Kyiv Post ngày 1-11, nhiều nguồn tin tiết lộ Mỹ vừa thông báo kín đến một số chính phủ châu Âu về kế hoạch điều chỉnh lực lượng ở một số quốc gia Đông Âu.

Cụ thể, quân đội Mỹ triển khai rút bớt binh lính ra khỏi Romania, sau đó tới Bulgaria, Hungary và Slovakia.

Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Romania gần đây cho hay khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục đồn trú tại quốc gia này.

Cách đây một tháng, quân đội Mỹ bắt đầu luân chuyển khoảng từ 1.000 - 1.200 binh lính ra khỏi lãnh thổ Romania. Bộ Quốc phòng Romania có dự đoán trước động thái này.

Mỹ gửi đến châu Âu khoảng 2.000 quân giúp NATO tăng cường sức mạnh quân sự ở Đông Âu từ năm 2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Giới chức Washington cho rằng hạn chế hiện diện quân sự là giải pháp phù hợp giữa bối cảnh quân đội châu Âu "sẵn sàng hơn so với trước đây".

Tuy nhiên, không ít nhà ngoại giao châu Âu lo ngại phương án Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn có thể khiến NATO suy yếu khả năng răn đe tại những khu vực Đông Âu giáp với Nga.

Tờ Kyiv Post cho biết NATO vẫn đang chờ Tổng thống Trump chính thức làm rõ chiến lược quân sự đối với an ninh Đông Âu trong thời gian tới.

Phản hồi NATO, Washington khẳng định họ không thay đổi số lượng binh lính tại Ba Lan cũng như nhóm quốc gia vùng Baltic.

Quyết định rút quân khỏi Romania - đồng minh chủ chốt của NATO - đang vấp chỉ trích mạnh mẽ từ quốc hội Mỹ. Hạ nghị sĩ Mike Turner, Trưởng đoàn Mỹ tại Nghị viện NATO, cảnh báo việc giảm hiện diện quân sự có thể tạo cơ hội cho Nga uy hiếp Đông Âu.

Tương tự, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jeanne Shaheen gọi đó là "sai lầm nghiêm trọng", làm suy yếu nỗ lực buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine.

Bà Shaheen ca ngợi Romania là "hình mẫu đồng minh" khi nước này chi 5% GDP phục vụ quốc phòng và tiếp nhận binh sĩ Mỹ đồn trú. "Uy tín của Washington đang bị thử thách" - bà Shaheen nói.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Daniel Fried, nhận định: "Động thái trên không làm thay đổi cán cân quân sự nhưng gửi thông điệp không tốt cho châu Ấu đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng Mỹ không sẵn sàng đối phó hành động gây ra mâu thuẫn".

Dù vậy, ông Fried cho rằng nếu các đợt rút quân chỉ mang tính tượng trưng thì đó chưa phải là "thảm họa".