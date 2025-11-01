HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột 1-11: "Chernobyl bay” đọ sức “Vòm vàng”?

Hải Hưng

(NLĐO) - Nga tuyên bố "siêu tên lửa" Burevestnik có khả năng vượt qua mọi lá chắn và điều này đe dọa trực tiếp dự án phòng thủ “Vòm vàng” mà Mỹ đang phát triển.

"Tên lửa hành trình năng lượng hạt nhân Burevestnik của Nga được xem như mối đe dọa tiềm tàng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược Golden Dome (Vòm vàng) đang được Mỹ phát triển" – bài đăng trên báo The Wall Street Journal hôm 28-10 (giờ Mỹ) nêu rõ.

Tờ báo Mỹ lý giải hệ thống "Vòm vàng" được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhưng quỹ đạo bay thấp và sự cơ động của Burevestnik khiến nó khó bị đánh chặn.

"Chernobyl bay” của Nga đe doạ “Vòm vàng” của Mỹ - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình năng lượng hạt nhân Burevestnik được Nga tuyên bố "có thể bay đến bất cứ nơi đâu và không thể đánh chặn". Ảnh: TASS

Các chuyên gia nhận định "mối đe doạ" từ Burevestnik có thể giúp Moscow nắm thêm lợi thế trong các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí với Mỹ trong trường hợp đôi bên nối lại.

Tổng thống Donald Trump ngày 20-5 thông báo Washington đã hoàn thiện kiến trúc hệ thống Golden Dome với ngân sách dự kiến khoảng 175 tỉ USD. Dự án đặt mục tiêu sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian chưa đến 3 năm, nhanh kỷ lục trong lịch sử quốc phòng Mỹ.

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, ngày 26-10 báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga đã hoàn tất thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik.

Cuộc thử nghiệm chứng kiến tên lửa được mệnh danh "Chernobyl bay" hoạt động liên tục 15 giờ, "dạo chơi" được khoảng 14.000 km, dù chưa đạt tầm bay tối đa. 

Tên lửa Burevestnik cũng thực hiện đầy đủ các thao tác cơ động thẳng đứng và ngang, cho thấy khả năng né tránh vượt trội trước radar phòng không và hệ thống đánh chặn.

Dự án Golden Dome được Tổng thống Donald Trump khởi xướng với kỳ vọng có thể đối phó tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình siêu thanh và các cuộc tấn công thế hệ mới.

"Vòm vàng" sẽ có cấu trúc 4 tầng gồm vệ tinh giám sát, hệ thống cảnh báo sớm, laser không gian và các tổ hợp đánh chặn trên mặt đất.

Washington đang xem xét khả năng trang bị vũ khí laser trên vệ tinh để bắn hạ tên lửa ngay khi chúng rời bệ phóng.

Mặc dù vậy nhiều chuyên gia Mỹ vẫn tỏ ra hoài nghi với dự án "Vòm vàng", họ cho rằng "sự kỳ vọng quá cao có thể dẫn đến thất vọng lớn" bởi chi phí và công nghệ chưa chắc đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Tính đến nay, Mỹ đã chi khoảng 25 tỉ USD cho giai đoạn đầu của Golden Dome và dự kiến bổ sung 45,3 tỉ USD trong ngân sách năm 2026.

    Thông báo