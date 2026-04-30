Mỹ chuẩn bị tung vũ khí “át chủ bài” đối đầu Iran

Giữa lúc lệnh ngừng bắn với Iran tỏ ra mong manh, Mỹ đồng thời tính toán tăng cường hỏa lực tầm xa và điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Hai động thái này cho thấy Washington vẫn chuẩn bị cho khả năng xung đột leo thang trở lại.

Theo các nguồn tin được Bloomberg dẫn lại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đề xuất triển khai hệ thống tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle, còn gọi là vũ khí siêu âm tầm xa (LRHW), tới Trung Đông để sẵn sàng cho các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran.

Đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ đưa loại vũ khí siêu vượt âm này ra thực địa nếu được phê duyệt. Dark Eagle có tầm bắn ước tính hơn 2.700 km, bay với tốc độ trên Mach 5 và có khả năng cơ động để né tránh hệ thống phòng không.

Vũ khí này được thiết kế chủ yếu để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tiên tiến của Nga và Trung Quốc.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford rời căn cứ Hải quân Norfolk. Ảnh: AP

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh Iran có thể đã di chuyển các bệ phóng tên lửa đạn đạo ra ngoài tầm bắn của hệ thống Precision Strike Missile (PrSM) của Mỹ – vốn chỉ đạt hơn 480 km. Điều này buộc Mỹ phải cân nhắc một phương án tấn công tầm xa hơn.

Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Các quan chức từ chối bình luận công khai về kế hoạch này.

Lệnh ngừng bắn từ đầu tháng 4 giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, cả hai bên được cho là đang tái vũ trang và chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo. Giới phân tích nhận định các vòng xung đột sau có thể còn khốc liệt hơn trước.

Song song với kế hoạch tăng cường hỏa lực, Hải quân Mỹ lại đang giảm bớt áp lực triển khai. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford – chiến hạm lớn nhất thế giới – dự kiến rời Trung Đông trong những ngày tới để trở về căn cứ tại bang Virginia vào giữa tháng 5.

USS Gerald R. Ford vừa kết thúc đợt triển khai kéo dài kỷ lục hơn 300 ngày. Trong thời gian này, tàu đã tham gia nhiều chiến dịch, bao gồm các hoạt động quân sự liên quan Venezuela và Iran.

Sự hiện diện của USS Gerald R. Ford từng góp phần đưa số tàu sân bay Mỹ tại Trung Đông lên 3 chiếc – mức cao nhất kể từ năm 2003, cùng với USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush.

Tuy nhiên, việc USS Gerald R. Ford kéo dài thời gian triển khai cũng làm dấy lên lo ngại về áp lực đối với thủy thủ đoàn và tình trạng kỹ thuật của tàu.

Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ thừa nhận các quyết định kéo dài nhiệm vụ là sự đánh đổi giữa yêu cầu tác chiến và khả năng duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tàu USS Gerald R. Ford cũng gặp sự cố cháy phòng giặt, buộc phải tạm thời quay lại sửa chữa trước khi tiếp tục hoạt động.