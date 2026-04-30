Tổng thống Donald Trump khước từ ý định hỗ trợ của ông Vladimir Putin

Chia sẻ với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hai bên đã có một cuộc trò chuyện "rất tốt đẹp". Dù có thảo luận về cuộc xung đột tại Trung Đông, nhưng nội dung chính vẫn "chủ yếu xoay quanh vấn đề Ukraine".

Đây là cuộc trò chuyện được công bố chính thức đầu tiên giữa hai vị tổng thống kể từ sau ngày 9-3 - tức chỉ 9 ngày sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Ông Donald Trump tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị hỗ trợ giải quyết vấn đề làm giàu uranium của Iran - một rào cản then chốt trong thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí về cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 29-4 ngay tại Phòng Bầu dục. Ảnh: TVP World

Đề nghị này được cho là liên quan đến phương án Nga sẽ tiếp nhận hơn 450 kg uranium đã làm giàu (loại nhiên liệu cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân) từ Iran.

Trước đó, Nga cũng đã thảo luận với ông Rafael Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), về khả năng đưa số uranium này ra khỏi lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng phản hồi: "Thà rằng ông ấy dồn sức vào việc kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine thì hơn. Trước khi muốn giúp tôi, ông ấy hãy kết thúc cuộc chiến của chính mình đã".

Tổng thống Mỹ cho biết ông dự kiến thời điểm kết thúc chiến sự tại Iran và cuộc xung đột tại Ukraine sẽ diễn ra vào cùng lúc.

Vốn nổi tiếng với việc luôn khẳng định mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Nga, Tổng thống Mỹ tin tưởng hai nhà lãnh đạo sẽ có thể đi đến một giải pháp tương đối nhanh chóng cho cuộc xung đột Ukraine.

Trước đó, ông Donald Trump cũng thường xuyên đưa ra những tuyên bố tương tự, tiêu biểu là lời hứa đầy tranh cãi về việc sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine chỉ trong vòng một ngày sau khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái. Dù vậy, cuộc xung đột tại Ukraine hiện đã bước sang năm thứ năm.

Đài TVP World đưa tin theo phía Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Ukraine nhằm kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai vào tháng tới.

Tổng thống Mỹ cho biết mình đã "gợi ý đôi chút về lệnh ngừng bắn" và nhận định rằng người đồng cấp Nga "có thể sẽ đồng ý". Thế nhưng, TVP World lưu ý một đề xuất tương tự từng được đưa ra vào năm ngoái nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Một quan chức thuộc văn phòng tổng thống Ukraine cho biết cần làm rõ chi tiết thảo luận trước khi phản hồi về những tuyên bố của hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Donald Trump cũng không quên ám chỉ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm vì đã không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Hiện tại, Moscow vẫn kiên trì yêu cầu Ukraine phải từ bỏ những vùng lãnh thổ mà Nga chưa kiểm soát hoàn toàn. Thế nhưng, phía Kiev cho đến nay vẫn kiên quyết bác bỏ và chỉ muốn tập trung vào các chiến tuyến hiện tại.

Ngoài ra, quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng đang là một điểm nghẽn khiến các cuộc đàm phán rơi vào tình trạng bế tắc.