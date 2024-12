Mỹ cung cấp UAV, HIMARS, Ukraine nhận thêm F-16 từ Đan Mạch

Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ mới dành cho Ukraine bao gồm máy bay không người lái (UAV), đạn dược cho bệ phóng tên lửa HIMARS, cũng như thiết bị và phụ tùng thay thế cho hệ thống pháo binh, xe tăng và xe bọc thép.

Gói viện trợ mới nhất được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang gấp rút giải ngân số tiền viện trợ quân sự còn lại khoảng 5 tỉ USD cho Ukraine trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức ngày 20-1-2025.

Hai quan chức chính quyền Mỹ nói với tờ Politico rằng Nhà Trắng có kế hoạch đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí trước lễ nhậm chức vào tháng 1, vì ông Trump từng tuyên bố sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trừ khi nước này đồng ý đàm phán hòa bình với Nga.

Đan Mạch đã chuyển lô máy bay chiến đấu F-16 thứ hai cho Ukraine. Ảnh: Vitalii Nosach, RBC-Ukraine

Theo tờ The Kyiv Independent, gói viện trợ mới nhất sẽ được thực hiện thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine - chương trình do Lầu Năm Góc đứng đầu nhằm cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua các hợp đồng với các công ty quốc phòng Mỹ.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi về cách chính quyền ông Biden chuyển giao vũ khí của mình cho Ukraine dạo gần đây. Trong những tháng vừa qua, Tổng thống Biden đã dựa rất nhiều vào Quyền rút quân của Tổng thống (PDA), cho phép Mỹ chuyển vũ khí từ kho dự trữ hiện có cho các đồng minh trong các tình huống khẩn cấp.

Các thông báo PDA trước đây thường dao động trong khoảng 125-250 triệu USD. Hồi đầu tuần, Washington tuyên bố cung cấp đợt mìn thứ hai cùng với vũ khí phòng không và chống tăng cho Kiev trị giá 725 triệu USD.

Cũng trong ngày 7-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Đan Mạch đã chuyển lô máy bay chiến đấu F-16 thứ hai cho Ukraine.

Ông Zelensky nói thêm rằng lô máy bay phản lực F-16 đầu tiên do Đan Mạch cung cấp đã được triển khai và lô thứ hai sẽ cải thiện năng lực phòng không của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Gửi lời cảm ơn đến cảm ơn người dân và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, ông Zelensky khẳng định: "Với sự tăng cường bổ sung này, lá chắn không quân của chúng tôi mạnh hơn bao giờ hết".

Vào ngày 19-11, Thủ tướng Frederiksen bất ngờ đến thăm Kiev, gặp gỡ ông Zelensky vào đúng ngày thứ 1.000 kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát.

Tờ The Kyiv Independent đưa tin Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên đề nghị tặng vũ khí cho Ukraine thông qua việc mua trực tiếp từ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Những đóng góp của Đan Mạch chỉ là một phần trong nỗ lực liên minh rộng lớn hơn nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev.

Vào ngày 27-11, những người đứng đầu chính phủ Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Na Uy, Ba Lan và Thụy Điển đã nhất trí tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Hà Lan cam kết cung cấp cho Ukraine 24 chiếc F-16, Na Uy hứa cung cấp 6 chiếc và Bỉ là 30 chiếc.