HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ - EU: Căng thẳng thương mại leo thang

Hoàng Phương

Tổng thống Donald Trump thông báo áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu do những nước này phản đối Mỹ kiểm soát Greenland

Các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết đưa ra phản ứng thống nhất sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17-1 đe dọa áp các mức thuế mới cho đến khi Đan Mạch đồng ý bán lãnh thổ tự trị Greenland cho Washington.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tuyên bố các biện pháp thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ đẩy tình hình vào một "vòng xoáy suy thoái nguy hiểm". 

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẽ không để bị đe dọa, đồng thời gọi động thái áp thuế là không thể chấp nhận được. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng tuyên bố việc Washington áp thuế lên các đồng minh là hoàn toàn sai lầm.

Phản ứng mạnh nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ áp mức thuế nhập khẩu 10% kể từ tháng 2-2026 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan, Phần Lan với lý do 8 quốc gia châu Âu này phản đối Mỹ kiểm soát Greenland. Ngoài ra, mức thuế này sẽ tăng lên 25% từ ngày 1-6 nếu không có thỏa thuận nào đạt được về việc Mỹ mua lại Greenland.

Mỹ - EU: Căng thẳng thương mại leo thang - Ảnh 1.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen phát biểu tại cuộc biểu tình phản đối chính sách của Washington đối với hòn đảo này, diễn ra trước Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Nuuk hôm 17-1Ảnh: AP

Trang Euronews nhận định động thái của Mỹ là bước leo thang chưa từng có, đe dọa châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại mới và phá vỡ liên minh xuyên Đại Tây Dương. Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure nhận định với báo Financial Times rằng quan hệ kinh tế giữa Mỹ và châu Âu có thể bị tổn hại nếu ông Donald Trump thực sự ra tay tìm cách kiểm soát Greenland. Trong khi đó, ông Dan Alamariu, chuyên gia của Công ty Nghiên cứu đầu tư Alpine Macro (Canada), nhận định với đài CNBC rằng sức ép kinh tế "đáng kể" từ Mỹ, dưới dạng thuế quan hoặc trừng phạt, nhiều khả năng dẫn đến đáp trả tương xứng từ EU, từ đó dẫn đến một dạng chiến tranh thương mại với Mỹ.

Vào năm ngoái, EU và Mỹ đã đạt thỏa thuận thương mại, theo đó Washington áp thuế 15% đối với khoảng 2/3 hàng hóa của EU. Ở chiều ngược lại, EU giảm thuế đối với hàng công nghiệp của Mỹ về mức 0%. Khi đó, EU nhấn mạnh những nhượng bộ lớn từ khối này cho Washington là cái giá phải trả để đổi lấy sự can dự của Mỹ vào tình hình Ukraine và sự ổn định quốc tế.

Hiện chưa rõ các mức thuế mới công bố sẽ được áp dụng ra sao. Trước mắt, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết ông sẽ phối hợp với các nhà lãnh đạo EU để đưa ra phản ứng của khối đối với đòn thuế mới. Ủy ban châu Âu là cơ quan đàm phán các vấn đề thương mại thay mặt cho 27 nước thành viên EU và có quyền quyết định duy nhất về lĩnh vực này. Trong khi đó, Nhà Trắng vẫn có thể nhắm vào từng quốc gia riêng lẻ bằng cách đánh thuế vào những hàng hóa hoặc ngành công nghiệp gắn với nước đó.

Tranh cãi về tương lai Greenland cũng làm dấy lên lời kêu gọi EU đóng băng thỏa thuận giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ và đáp trả mạnh mẽ Washington bằng công cụ chống cưỡng ép. Được thông qua vào năm 2023, công cụ này nhằm đối phó tình trạng dùng thương mại để gây sức ép chính trị, cho phép EU hạn chế các nước thứ ba tham gia đấu thầu mua sắm công, giới hạn giấy phép thương mại và chặn quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu. 

Tổng thống Mỹ trở lại Davos

Hội nghị thường niên 2026 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại thị trấn Davos (Thụy Sĩ) từ ngày 19 đến 23-1 với chủ đề "Tinh thần đối thoại". Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự sự kiện này cùng hơn 60 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Lần gần đây nhất ông Donald Trump dự hội nghị là hồi tháng 1-2020, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Tháp tùng ông Trump trong chuyến đi lần này là phái đoàn Mỹ lớn nhất từng đến Davos. Sự có mặt của Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Donald Trump là Jared Kushner, tạo tiền đề cho các cuộc thảo luận về tình hình Ukraine, Venezuela, Dải Gaza và Iran.

Theo đài Deutsche Welle (DW - Đức), hội nghị trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang tìm cách phá vỡ trật tự quốc tế, từ việc đảo lộn các quy tắc thương mại đã được thiết lập và rút khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế đến đe dọa sáp nhập đảo Greenland. Bên cạnh các biến động địa chính trị, những thách thức mà kinh tế thế giới đang đối mặt cũng được chú ý. Thương mại toàn cầu tiếp tục chịu áp lực khi các nước, đặc biệt là Mỹ, ngày càng theo đuổi chính sách bảo hộ, như áp thuế đơn phương, siết đầu tư nước ngoài và thắt chặt nguồn cung các khoáng sản chiến lược. Dù kinh tế thế giới năm qua tỏ ra khá vững vàng, một phần nhờ các khoản đầu tư khổng lồ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ, song mức tăng trưởng toàn cầu dự báo 3,1% trong năm 2026 vẫn chưa lý tưởng. Trong khi đó, nợ toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ Thế chiến II, theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

AI cũng là một trọng tâm tại hội nghị năm nay, với sự tham dự của các lãnh đạo công nghệ hàng đầu. Dù đã thu hút được hàng ngàn tỉ USD vốn đầu tư hoặc cam kết đầu tư trong vài năm qua, đồng thời cho thấy nhiều triển vọng trong y tế, giáo dục..., song AI vẫn chưa có nhiều ứng dụng thực tế mang lại giá trị tương xứng - theo đánh giá của DW. Bên cạnh những lo ngại về tác động đối với việc làm, AI cũng đe dọa làm trầm trọng thêm khoảng cách số hiện hữu giữa các quốc gia, lan truyền thông tin sai lệch và tạo ra nội dung giả mạo.

Hải Ngọc


Tin liên quan

EU chuẩn bị sẵn đòn trả đũa, đánh thẳng vào hơn 100 tỉ USD hàng hóa Mỹ

EU chuẩn bị sẵn đòn trả đũa, đánh thẳng vào hơn 100 tỉ USD hàng hóa Mỹ

(NLĐO) - EU gấp rút tìm cách ngăn chặn thuế quan mà Mỹ áp đặt lên Greenland, đồng thời chuẩn bị các biện pháp trả đũa.

Ba quân bài của châu Âu trong cuộc đua bảo vệ Greenland

(NLĐO) - Châu Âu có thể hoặc mềm mỏng, hoặc cứng rắn trước Mỹ để bảo vệ Greenland, song cuộc đối đầu với Tổng thống Donald Trump sẽ không hề dễ dàng.

Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế các nước không ủng hộ Mỹ có Greenland

(NLĐO) - "Tôi có thể áp thuế đối với các quốc gia nếu họ không hợp tác về vấn đề Greenland" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một sự kiện hôm 16-1.

Mỹ EU Greenland thuế quan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo