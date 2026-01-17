HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế các nước không ủng hộ Mỹ có Greenland

Anh Thư

(NLĐO) - "Tôi có thể áp thuế đối với các quốc gia nếu họ không hợp tác về vấn đề Greenland" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một sự kiện hôm 16-1.

Theo hãng tin AP, trong một sự kiện về chăm sóc sức khỏe vùng nông thôn tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kể lại việc ông từng đe dọa các đồng minh châu Âu bằng thuế quan đối với dược phẩm và nói thêm rằng "Tôi cũng có thể làm điều đó với Greenland".

"Tôi có thể áp thuế đối với các quốc gia nếu họ không hợp tác trong vấn đề Greenland, bởi vì chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia. Vì vậy, tôi có thể làm điều đó" - nhà lãnh đạo Mỹ tiếp lời.

Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế các nước không ủng hộ Mỹ có Greenland - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện về chăm sóc sức khỏe nông thôn tại Nhà Trắng hôm 16-1, nơi ông đã có những bình luận mới nhất liên quan đến Greenland - Ảnh: AP

Trước đó, ông Donald Trump chưa từng đề cập đến việc sử dụng thuế quan trong vấn đề Greenland.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ, tổng thống Mỹ đã cho thấy ý tưởng mua lại Greenland mà ông từng nêu ra vào nhiệm kỳ trước là một kế hoạch hoàn toàn nghiêm túc.

Trong những ngày gần đây, ông ngày càng gia tăng áp lực với những bình luận khiến Greenland và Đan Mạch lo lắng.

Đầu tuần này, những nhà ngoại giao hàng đầu từ Đan Mạch và Greenland đã gặp gỡ Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington.

Cuộc gặp đó không giải quyết được những khác biệt sâu sắc, nhưng đã đạt được thỏa thuận thành lập một nhóm làm việc. Nhưng sau đó Đan Mạch và Nhà Trắng đưa ra những quan điểm công khai hoàn toàn trái ngược nhau về mục đích của nhóm làm việc này.

Các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ này.

Tuần này, Đan Mạch cho biết họ đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland với sự hợp tác của các đồng minh.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 16-1: Vì “Vòm Vàng”, Mỹ không thể thiếu Greenland

Điểm nóng xung đột ngày 16-1: Vì “Vòm Vàng”, Mỹ không thể thiếu Greenland

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump cho rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland là “yếu tố quyết định” đối với hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” (Golden Dome).

Đan Mạch, Greenland không thuyết phục được Mỹ

Trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng, các đồng minh châu Âu đã đề nghị mở rộng hợp tác an ninh với Mỹ ở Bắc Cực

Hàng loạt nước châu Âu đưa quân đến Greenland

(NLĐO) - Giới chức Đan Mạch, Greenland và Mỹ không thể thu hẹp những “bất đồng căn bản” về tương lai Greenland tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 14-1.

Donald Trump tổng thống mỹ Greenland áp thuế Đan Mạch
