Mỹ giữ nguyên 50.000 quân tại Trung Đông bất chấp ký kết thỏa thuận với Iran

Phát ngôn được đưa ra giữa lúc các nhà lãnh đạo phương Tây tập trung tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở thị trấn Évian-les-Bains - Pháp nhằm nỗ lực ngăn chặn thỏa thuận mong manh giữa Mỹ và Iran khỏi nguy cơ đổ vỡ.

Tờ The Guardian dẫn lời ông Donald Trump phát biểu khi vừa đến hội nghị thượng đỉnh tại Pháp: "Thỏa thuận đã được ký kết. Và eo biển hiện cũng đã được mở cửa một phần".

Tuy nhiên, việc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon và các tuyên bố của Iran về quyền thu phí tại tuyến đường thủy quan trọng này đã làm lộ ra nhiều điểm chưa được giải quyết của thỏa thuận.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 15-6, ông Donald Trump bác bỏ đề xuất về một sứ mệnh hải quân chung giữa Anh và Pháp tại eo biển Hormuz.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: "Tôi không nghĩ chúng tôi cần nhiều sự giúp đỡ để giữ cho eo biển Hormuz luôn mở".

"Tôi nghĩ rất nhiều điều tuyệt vời sắp xảy ra ở Trung Đông vào lúc này. Và điều rất quan trọng là giá dầu đang giảm mạnh, còn thị trường chứng khoán thì đang tăng vọt như tên lửa ngày hôm nay" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Theo ông, "điều quan trọng nhất là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Nước này đã hoàn toàn đồng ý với điều đó dưới quyền giám sát nghiêm ngặt, và Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân - vốn là mục đích chính của tất cả những việc này".

Bản ghi nhớ ghi nhớ (MOU) dự kiến được ký kết chính thức tại một buổi lễ ở Geneva - Thụy Sĩ vào ngày 19-6, với sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán của nước này, ông Mohammad Bagher Ghalibaf.

Theo các quan chức Mỹ, thỏa thuận sẽ giúp mở cửa trở lại eo biển Hormuz, đổi lại Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran. Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ rằng thực tế Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đều đã ký vào bản ghi nhớ này.

Các quan chức Nhà Trắng cũng cho biết thông tin chi tiết đầy đủ của thỏa thuận sẽ được công bố trong vòng 24 đến 48 giờ tới.

Dù vậy, nội bộ G7 vẫn đầy hoài nghi. Việc chính quyền ông Donald Trump quyết định tiếp tục duy trì lực lượng quân sự áp đảo tại Trung Đông bất chấp việc ký thỏa thuận mới đã cho thấy Washington vẫn chưa thực sự tin tưởng Iran khi hai bên bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày.

Các quan chức Mỹ nói rằng tiến trình dỡ bỏ trừng phạt hay giải băng hàng tỉ USD cho Iran sẽ diễn ra từng bước và phụ thuộc hoàn toàn vào việc Tehran có thực hiện cam kết hay không.

Theo Fox News, một quan chức cấp cao thừa nhận hai bên hiện chỉ mới ở những bước đầu tiên của quá trình "xây dựng lòng tin".

Hiện tại, Mỹ vẫn giữ nguyên thế trận quân sự tại khu vực và chưa dỡ đóng băng bất kỳ khoản tiền nào.

Quyết định duy trì thế trận này đồng nghĩa với việc Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục giữ mức đồn trú khoảng 50.000 quân khắp Trung Đông.