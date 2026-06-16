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Quốc tế

Rơi máy bay ném bom B-52 tại Mỹ, 8 người thiệt mạng

Huệ Bình

(NLĐO) - Máy bay ném bom B-52 rơi ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards – Mỹ, khiến toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Các quan chức Không quân Mỹ cho biết chiếc B-52 Stratofortress đang thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm định kỳ và cất cánh lúc 11 giờ 20 phút ngày 15-6 (giờ địa phương) tại Căn cứ Không quân Edwards trên sa mạc Mojave, Nam California.

Đài CNN đưa tin hoạt động hiện tại đã được chuyển thành cứu hộ và giải quyết hậu quả tai nạn. Hiện Không quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Đại tá James Hayes phát biểu trong cuộc họp báo: "Vụ tai nạn vô cùng thảm khốc và không ai có cơ hội sống sót".

Phía căn cứ Edwards cho biết Các đội cứu hộ đã ngay lập tức có mặt. Tại hiện trường, vụ tai nạn đã tạo ra một cột khói đen khổng lồ.

Thượng sĩ Không quân Joshua T. Skarloken cho biết các đội đang nỗ lực để thông báo về các trường hợp tử vong cho gia đình nạn nhân trong vòng vài giờ tới. Ông Skarloken cũng cho biết thêm thành phần phi hành đoàn bao gồm các sĩ quan quân đội, nhân viên dân sự và các nhà thầu của chính phủ.

Rơi máy bay ném bom B-52 tại Mỹ, 8 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Khói bốc lên gần Căn cứ Không quân Edwards ở bang California ngày 15-6. Ảnh: ALERTCalifornia/UC San Diego

Theo các quan chức Không quân Mỹ, chiếc B-52 gặp nạn hôm 15-6 đang thực hiện một chuyến bay thử nghiệm nhằm hỗ trợ chương trình hiện đại hóa hệ thống radar.

Video từ đài KCAL cho thấy vụ tai nạn đã để lại bị vết cháy đen lớn trên nền cát của đường băng cùng với một ít khói còn sót lại. Thế nhưng, rất khó để phân biệt được các bộ phận cụ thể của máy bay.

Đại tá Hayes thông báo căn cứ đã được mở cửa trở lại, mặc dù các quan chức đang tạm dừng các hoạt động cho đến hết ngày 16-6.

B-52 là một trong những loại máy bay lâu đời nhất của Không quân Mỹ, bắt đầu đưa vào phục vụ từ năm 1955. Mẫu máy bay ném bom hạng nặng tầm xa này thường chở theo phi hành đoàn gồm 5 người, có khả năng mang khoảng 31,7 tấn bom và các loại đạn dược khác.

Phiên bản đang được sử dụng là B-52H, vẫn đóng vai trò quan trọng trong kho vũ khí của Không quân Mỹ với số lượng 76 chiếc.

Máy bay được sử dụng trong các nhiệm vụ ném bom trong cuộc xung đột hiện tại giữa Mỹ và Iran. B-52H cũng có thể mang theo bom hạt nhân và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.

Trước vụ tai nạn hôm 15-6, vụ tai nạn chết người gần đây nhất liên quan đến loại máy bay này là vào năm 2008. Khi đó, 6 nhân sự Không quân Mỹ tử nạn sau khi chiếc B-52 rơi xuống Thái Bình Dương ngoài khơi đảo Guam, trong lúc chuẩn bị bay biểu diễn.

Mẫu máy bay ném bom do Boeing sản xuất này đã ngừng dây chuyền sản xuất từ năm 1962, mặc dù một vài sáng kiến kéo dài tuổi thọ đã giúp hiện đại hóa khung thân và duy trì hoạt động bay.

Theo trang Defense News, Không quân Mỹ gần đây đã khởi động một sáng kiến nâng cấp B-52 khác, tập trung vào việc thiết kế các động cơ mới với tổng chi phí dự kiến là 48,6 tỉ USD.

Vì dòng máy bay này không còn được sản xuất, bất kỳ chiếc nào cần thay thế đều phải được lấy từ các khung thân máy bay đã tháo dỡ lưu trữ tại "nghĩa địa máy bay" ở Căn cứ Không quân Davis-Monthan, bang Arizona.

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