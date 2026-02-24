HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ - Iran duy trì đàm phán giữa căng thẳng

Hoàng Phương

Mỹ lâu nay tuyên bố Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc năng lực chế tạo chúng và Tehran cũng không được phép làm giàu uranium.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 22-2 cho rằng tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ đã phát đi "những tín hiệu đáng khích lệ" song cảnh báo Tehran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản. 

Ông Pezeshkian đưa ra nhận định trên trước thềm vòng đàm phán tiếp theo giữa hai nước, dự kiến diễn ra tại TP Geneva - Thụy Sĩ vào ngày 26-2 tới.

Iran và Mỹ đã nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran tại Oman hồi đầu tháng này và tiến hành vòng thứ hai tại Geneva vào tuần trước. Cả Washington và Tehran đều đánh giá tổng thể các cuộc trao đổi theo hướng tích cực nhưng vẫn chưa đạt được đột phá. 

Dù vậy, theo tờ The Guardian, việc hai nước tiếp tục đàm phán cho thấy phía Mỹ tin rằng Iran đang đưa ra đề xuất nghiêm túc nhằm chứng tỏ họ không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Mỹ lâu nay tuyên bố Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc năng lực chế tạo chúng và Tehran cũng không được phép làm giàu uranium. Trong khi đó, lập trường đàm phán hiện tại của Iran là nước này phải được tiếp tục làm giàu uranium vì mục đích hòa bình và dưới một cơ chế giám sát mới của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). 

Theo đề xuất, Iran sẽ pha loãng lượng uranium làm giàu cao, cho phép IAEA tiếp cận đầy đủ các cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ không kích để đổi lấy việc được nới lỏng lệnh trừng phạt.

Mỹ - Iran duy trì đàm phán giữa căng thẳng - Ảnh 1.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận tại vịnh Ba Tư hôm 16-2 Ảnh: Sepahnews

Theo AP, Washington hiện chờ đợi đề xuất mới từ phía Tehran và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết họ đang hoàn thiện nội dung dự thảo này. Trong cuộc phỏng vấn phát trên đài CBS (Mỹ) hôm 22-2, ông Araghchi tiết lộ một số nội dung trong văn kiện mới "có thể tốt hơn" thỏa thuận đạt được năm 2015 dù không quá chi tiết. 

Cũng theo Bộ trưởng Araghchi, vấn đề hạt nhân là nội dung duy nhất được thảo luận dù cả Mỹ và Israel đều muốn mở rộng đàm phán sang chương trình tên lửa của Iran và sự hậu thuẫn của Tehran đối với các lực lượng vũ trang ủy nhiệm ở Trung Đông.

Nỗ lực ngoại giao được duy trì trong bối cảnh Iran đối mặt nguy cơ bị Mỹ tấn công quân sự. Theo đài Al Jazeera, lực lượng không quân Mỹ đang tập trung tại Trung Đông có quy mô lớn nhất kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003. 

Chỉ vài ngày qua, Mỹ đã triển khai hơn 120 máy bay tới khu vực này trong khi tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đang trên đường hội quân với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại biển Ả Rập. 

Ảnh vệ tinh hé lộ Mỹ triển khai thêm hàng chục chiến đấu cơ bao quanh Iran

Ảnh vệ tinh hé lộ Mỹ triển khai thêm hàng chục chiến đấu cơ bao quanh Iran

(NLĐO) - Mỹ triển khai thêm hàng chục chiến đấu cơ tới Jordan, Ả Rập Saudi giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran nếu đàm phán hạt nhân thất bại.

Iran triển khai tàu chiến, tên lửa mới ở eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran vừa ra mắt tàu hộ vệ tên lửa Shahid Soleimani và thử nghiệm tên lửa phòng không Sayyad-3G ở eo biển Hormuz.

Điểm nóng xung đột ngày 23-2: Iran dùng tàu dầu “ma” đối phó tàu sân bay Mỹ?

(NLĐO) – Dù kịch bản dùng tàu dầu tông vào tàu sân bay Mỹ bị coi là bất khả thi song “hạm đội bóng tối” của Iran vẫn là mối đe dọa.

