Quốc tế

Iran triển khai tàu chiến, tên lửa mới ở eo biển Hormuz

Anh Thư

(NLĐO) - Iran vừa ra mắt tàu hộ vệ tên lửa Shahid Soleimani và thử nghiệm tên lửa phòng không Sayyad-3G ở eo biển Hormuz.

Theo một báo cáo từ tạp chí quân sự Army Recognition, Iran đang thúc đẩy một chiến lược hải quân mới ở eo biển Hormuz, tập trung vào các tàu hộ vệ tên lửa lớp Shahid Soleimani, do lực lượng Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) vận hành.

Báo cáo này nhấn mạnh lớp tàu chiến Shahid Soleimani cho thấy một bước tiến đáng kể trong chiến lược tấn công nhanh và phòng thủ bờ biển của Iran.

Các tàu hộ vệ tên lửa này có thiết kế 2 thân, mang lại sự ổn định cao, khả năng di chuyển tốt hơn, nâng cao sức bền hoạt động so với các tàu cùng nhiệm vụ mà IRGCN sử dụng trước đây.

Cấu tạo đa thân của tàu hộ vệ tên lửa lớp Shahid Soleimani cũng làm tăng không gian boong, cho phép tích hợp thêm các hệ thống vũ khí hạng nặng và thiết bị điện tử tiên tiến. Nhờ đó, các tàu này được trang bị nhiều bệ phóng tên lửa chống hạm, cho phép chúng tấn công các mục tiêu trên mặt nước ở tầm xa.

Iran triển khai tàu chiến, tên lửa mới ở eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Shahid Soleimani của Iran - Ảnh: IRGCN

Ngoài khả năng chống hạm, tàu Shahid Soleimani được cho là tích hợp các hệ thống phòng không từ tầm ngắn đến tầm trung, hệ thống vũ khí tầm gần và pháo hải quân để phòng thủ nhiều lớp, chống lại các mối đe dọa trên không và trên mặt nước.

Theo Army Recognition, sự hiện diện của loại tàu chiến mới này ở Hormuz phản ánh sự chuyển dịch từ chiến thuật "bầy đàn" sang một chiến lược có mục tiêu và ít tổn thất hơn, hoạt động dựa trên một mạng lưới có cấu trúc chặt chẽ hơn.

Báo cáo cũng lưu ý tàu Shahid Soleimani được thiết kế để hỗ trợ các hệ thống không người lái, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV), tăng cường khả năng trinh sát, nhắm mục tiêu và có thể cả khả năng phối hợp tấn công.

Sự tích hợp này phù hợp với chiến lược của Iran, vốn tập trung vào các hệ thống không người lái trên không và trên biển trong môi trường tranh chấp.

Tại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn hàng hải quan trọng trên "huyết mạch" năng lượng toàn cầu, các tàu hộ vệ tên lửa này có thể giúp Iran tiến hành các hoạt động ngăn chặn.

Sự kết hợp giữa tốc độ, hỏa lực tên lửa và khả năng tác chiến điện tử định vị của chúng có thể được xem như những tài sản trung tâm trong chiến lược phòng thủ hàng hải nhiều lớp của Iran.

Việc đưa vào sử dụng lớp tàu Shahid Soleimani được đóng trong nước cũng cho thấy sự đầu tư liên tục của Tehran vào năng lực nội địa, nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế.

Song song đó, IRGCN cũng vừa thử nghiệm tên lửa phòng không Sayyad-3G lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc tập trận “Kiểm soát thông minh” tại eo biển Hormuz.

Theo Anadolu, thông tin này được tiết lộ thông qua một đoạn video được IRGCN công bố hôm 21-2.

Sayyad-3G là phiên bản hải quân của hệ thống phòng không Sayyad-3 đặt trên đất liền, được phóng từ tàu Shahid Sayyad Shirazi - một trong các tàu thuộc lớp Shahid Soleimani.

Tên lửa Sayyad-3G có khả năng phóng thẳng đứng và tầm bắn được báo cáo là 150 km. Giới chức Iran cho biết hệ thống này cho phép thiết lập một ô dù phòng không khu vực cho các tàu quân sự lớp Shahid Soleimani.

Phiên bản phóng từ mặt đất của loại tên lửa này - dài 6 m và nặng 900 kg - được thử nghiệm lần đầu vào năm 2016, với tầm bắn 120 km.

tên lửa Iran tàu hộ vệ tên lửa Shahid Soleimani Hormuz
