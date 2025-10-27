Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc

Các cuộc đàm phán diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tiết lộ thông tin trên ngày 26-10, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề như mua bán nông sản, số phận mạng xã hội TikTok tại Mỹ, thương mại, đất hiếm… và toàn bộ mối quan hệ song phương.

Theo trang Bloomberg, ông Bessent cũng mô tả cuộc trao đổi là "mang tính xây dựng, sâu rộng và thực chất". Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhận định ngày làm việc thứ hai trong khuôn khổ đàm phán đang mở đường cho một cuộc gặp "hiệu quả" sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra từ ngày 25-10. Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là ông Bessent. Đây là vòng đàm phán trực tiếp thứ năm giữa 2 nước kể từ tháng 5. Hai bên hiện nỗ lực ngăn chặn căng thẳng leo thang sau khi ông Donald Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc cùng các biện pháp hạn chế thương mại khác từ ngày 1-11 nhằm đáp trả việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu nam châm và khoáng sản đất hiếm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ký thỏa thuận thương mại tại thủ đô Kuala Lumpur hôm 26-10 Ảnh: AP

Nhà Trắng thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung sắp tới dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc ngày 30-10. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1-2025.

Trước khi đến Hàn Quốc, Tổng thống Donald Trump đã đến Malaysia ngày 26-10 để dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan. Dịp này, Tổng thống Mỹ đã ký các thỏa thuận thương mại song phương với các nhà lãnh đạo Malaysia, Campuchia và Thái Lan. Theo Nhà Trắng, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với hầu hết hàng xuất khẩu từ cả 3 quốc gia trong khuôn khổ các thỏa thuận này.

Ngoài ra, ông Donald Trump còn ký các thỏa thuận với Thái Lan và Malaysia nhằm tăng cường hợp tác đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.