Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc

Hoàng Phương

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một khuôn khổ "rất thành công" cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo 2 nước sau 2 ngày đàm phán thương mại

Các cuộc đàm phán diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tiết lộ thông tin trên ngày 26-10, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề như mua bán nông sản, số phận mạng xã hội TikTok tại Mỹ, thương mại, đất hiếm… và toàn bộ mối quan hệ song phương.

Theo trang Bloomberg, ông Bessent cũng mô tả cuộc trao đổi là "mang tính xây dựng, sâu rộng và thực chất". Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhận định ngày làm việc thứ hai trong khuôn khổ đàm phán đang mở đường cho một cuộc gặp "hiệu quả" sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra từ ngày 25-10. Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là ông Bessent. Đây là vòng đàm phán trực tiếp thứ năm giữa 2 nước kể từ tháng 5. Hai bên hiện nỗ lực ngăn chặn căng thẳng leo thang sau khi ông Donald Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc cùng các biện pháp hạn chế thương mại khác từ ngày 1-11 nhằm đáp trả việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu nam châm và khoáng sản đất hiếm.

Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ký thỏa thuận thương mại tại thủ đô Kuala Lumpur hôm 26-10 Ảnh: AP

Nhà Trắng thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung sắp tới dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc ngày 30-10. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1-2025.

Trước khi đến Hàn Quốc, Tổng thống Donald Trump đã đến Malaysia ngày 26-10 để dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan. Dịp này, Tổng thống Mỹ đã ký các thỏa thuận thương mại song phương với các nhà lãnh đạo Malaysia, Campuchia và Thái Lan. Theo Nhà Trắng, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với hầu hết hàng xuất khẩu từ cả 3 quốc gia trong khuôn khổ các thỏa thuận này.

Ngoài ra, ông Donald Trump còn ký các thỏa thuận với Thái Lan và Malaysia nhằm tăng cường hợp tác đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo