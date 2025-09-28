HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Mỹ: Lái thuyền áp sát quán bar ven sông, bất ngờ xả súng gây thương vong hàng loạt

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Ít nhất 12 người thương vong trong vụ xả súng táo tợn tại khu giải trí ven sông ở bang Bắc Carolina - Mỹ.

Dẫn lời cảnh sát bang Bắc Carolina - Mỹ hôm 28-9, hãng tin AP thông tin ít nhất 3 người thiệt mạng cùng 8 người khác bị thương trong một vụ xả súng trên địa phận bang này.

Cụ thể, vụ việc xảy ra tối 27-9 (giờ địa phương), tại một quán bar ven sông ở thị trấn cảng Southport. 

Mỹ: Lái thuyền áp sát quán bar ven sông, bất ngờ xả súng gây thương vong hàng loạt- Ảnh 1.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng từ tối 27-9. Ảnh: WECT-TV

Đây là khu vực luôn tập trung đám đông vào cuối tuần, với tổ hợp giải trí gồm nhiều quán bar, nhà hàng ven sông, bến du thuyền.

Theo thông tin ban đầu, một đối tượng (chưa rõ lai lịch) điều khiển thuyền nhỏ bất ngờ áp sát quán bar rồi thình lình nổ súng liên tục vào đám đông đang tụ tập ở đây.

Sau khi gây án, người này tháo chạy khỏi hiện trường.

Khoảng 30 phút sau, Lực lượng Tuần duyên Mỹ phát hiện nghi phạm đang kéo thuyền lên bãi tại đảo Oak gần đó.

Đối tượng nhanh chóng bị tạm giữ và bàn giao cho cảnh sát thị trấn Southport thẩm vấn.

Hiện nhà chức trách chưa công bố danh tính, động cơ gây án của nghi phạm. 

Cục Điều tra bang Bắc Carolina đang phối hợp với Lực lượng Tuần duyên Mỹ thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng.

Danh tính nạn nhân tử vong cũng như tình trạng cụ thể những người bị thương chưa được tiết lộ.

Southport là thị trấn cảng lịch sử nằm cách TP Wilmington khoảng 48 km về phía Nam, nổi tiếng với khu ẩm thực và vui chơi ven sông thu hút đông đảo du khách.

xả súng nghi phạm Mỹ
