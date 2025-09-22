Mỹ làm rõ phí thị thực mới

Theo hãng tin AP, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh người đã có thị thực H-1B và đang ở nước ngoài sẽ không bị tính phí 100.000 USD khi trở lại Mỹ. Khoản phí này có hiệu lực từ ngày 21-9 và dự kiến hết hạn sau 1 năm. Tuy nhiên, mức phí có thể được gia hạn nếu chính phủ xác định rằng việc duy trì nó là vì lợi ích của Mỹ.



Nhà Trắng cũng trấn an rằng quy định mới không ảnh hưởng đến khả năng nhập cảnh hoặc rời khỏi Mỹ của người đang giữ thị thực. Dù vậy, các luật sư di trú cho rằng động thái trên của Nhà Trắng đe dọa đảo lộn cuộc sống của nhiều lao động nhập cư có tay nghề cao, tác động sâu rộng đến các công ty trong lĩnh vực công nghệ và tài chính đang phụ thuộc nhiều vào lực lượng này.

Amazon là một trong những công ty Mỹ khuyến cáo nhân viên giữ thị thực H1-B tránh xuất cảnh cho đến khi có hướng dẫn mới. Ảnh: AP

Một số nước đã nhanh chóng đưa ra phản ứng sau khi mức phí trên được công bố ngày 19-9. Theo đài CNBC, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang đánh giá tác động của phí mới nói trên đối với doanh nghiệp và lao động có tay nghề cao của nước này.

Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ ngày 20-9 bày tỏ lo ngại rằng động thái của chính quyền ông Donald Trump sẽ tăng đáng kể phí thị thực đưa lao động công nghệ từ nước này và các quốc gia khác đến Mỹ. Với hơn 70% người giữ thị thực H-1B đến từ Ấn Độ, Bộ Ngoại giao nước này bày tỏ quan ngại về tác động nhân đạo do sự xáo trộn gây ra đối với các gia đình.

Tại Mỹ, một số công ty như Amazon, Microsoft, Goldman Sachs… khuyến cáo nhân viên giữ thị thực H-1B tránh xuất cảnh cho đến khi có hướng dẫn mới.