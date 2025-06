Mỹ: Leo thang đối đầu ở Los Angeles

Giới chức bang California và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã leo thang đối đầu liên quan đến làn sóng biểu tình phản đối các cuộc bố ráp nhập cư ở TP Los Angeles. Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta hôm 9-6 đệ đơn kiện việc ông Donald Trump triển khai Vệ binh quốc gia đến trấn áp người biểu tình, cáo buộc đây là hành động xâm phạm thẩm quyền cấp bang và yêu cầu thẩm phán chặn lệnh điều động nói trên.

Ở chiều ngược lại, Lầu Năm Góc cùng ngày cho biết đang huy động thêm 2.000 binh sĩ Vệ binh quốc gia đến Los Angeles, gia nhập cùng khoảng 2.000 binh sĩ Vệ binh quốc gia và 700 lính thủy đánh bộ đã được điều động đến thành phố này trước đó. Giới chức chính phủ liên bang cũng gọi các cuộc biểu tình là bất hợp pháp và đổ lỗi cho các thành viên Đảng Dân chủ ở bang California vì "cho phép tình trạng hỗn loạn diễn ra và bảo vệ người nhập cư không giấy tờ tại các thành phố trú ẩn".

Những người biểu tình chạy trốn cảnh sát tại Los Angeles - Mỹ hôm 9-6Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump thậm chí còn nói Los Angeles có thể đã "bị xóa sổ hoàn toàn" nếu ông không triển khai Vệ binh quốc gia. Nhà lãnh đạo này thậm chí bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất của quan chức phụ trách các vấn đề biên giới Tom Homan về việc bắt giữ Thống đốc bang California Gavom Newsom với cáo buộc "cản trở các biện pháp thực thi luật nhập cư của chính phủ liên bang".

Theo hãng tin AP, giới chức TP Los Angeles và bang California bác bỏ các chỉ trích nói trên, đồng thời cho rằng ông Donald Trump đang "gây nguy hiểm cho cộng đồng" bằng cách tăng cường quân đội bất chấp cảnh sát địa phương tuyên bố không cần giúp đỡ. Cảnh sát trưởng Los Angeles Jim McDonnell nhấn mạnh ông tin tưởng vào khả năng xử lý các cuộc biểu tình quy mô lớn của cảnh sát và việc lính thủy đánh bộ được triển khai mà thiếu sự phối hợp sẽ gây ra thách thức đáng kể về mặt hậu cần và vận hành. Ông Jack Reed, thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, lo ngại động thái của ông Donald Trump đe dọa biến tình hình căng thẳng ở Los Angeles thành cuộc khủng hoảng quốc gia.

Các cuộc biểu tình bắt đầu hôm 6-6 sau khi cơ quan di trú liên bang bắt giữ hơn 40 người trên khắp Los Angeles. Đến ngày 9-6, làn sóng biểu tình tiếp diễn tại nhiều thành phố khắp nước, như New York, Chicago, Dallas, San Francisco… Bất chấp sự phản đối trên, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cam kết đẩy mạnh hoạt động truy bắt người bị tình nghi vi phạm luật nhập cư. Bộ này cho biết 2.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ mỗi ngày trong thời gian gần đây, cao hơn nhiều so với mức trung bình 311 người/ngày trong năm tài chính 2024 thời cựu Tổng thống Joe Biden.