Ca sĩ Mỹ Linh

Mỹ Linh chia sẻ việc cô tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" vì trót... đâm lao nên phải theo lao. "Cưỡi lên lưng hổ rồi thì phải theo, chẳng lẽ lại nhảy xuống thì ngã. Thôi thì, ai làm gì thì tôi làm nấy, dù cũng đau lưng lắm".



Chị cho biết giống như bao người, con đường sự nghiệp của chị cũng có lúc khó khăn. Nhưng với chị, khó khăn, thách thức là lẽ thường tình. Ai cũng có lúc lên lúc xuống và phải có khó khăn.

Nhưng "tôi là người may mắn, được quý nhân phù trợ, đúng lúc khó khăn sẽ có người tới chỉ cho tôi cách cởi nút thắt, rằng nên thế này nên thế kia. Lúc tôi nghe theo, lúc chỉ nghe một nửa và lắng nghe chính mình nữa. May quá, tôi đều vượt thoát an toàn" - chị nói.

Lần đầu đi thi hát, tôi hát còn kém hơn nghiệp dư bây giờ. Nhưng khi ấy không ai chê tôi, mọi người cứ động viên là ai cũng thế, cứ từ từ rồi sẽ được.

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ con đường sự nghiệp nhiều khó khăn

Mỹ Linh kể những ngày đầu đi hát, chị gặp muôn vàn khó khăn. "Tại TP HCM, tôi phải ăn nhờ ở đậu nhà bạn bè, tiền không có, cũng không có phấn son, chống nắng, mặt đầy tàn nhang. Tôi cứ phóng xe đi hết chỗ nọ chỗ kia, xin hát thử bài này bài kia. Mọi thứ ghép lại với nhau để tôi có được ngày hôm nay" - chị kể.

"Tôi nghĩ, độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi là lứa tuổi có rất nhiều suy nghĩ, không chỉ về nghề nghiệp mà còn về tình yêu, hôn nhân. Những chuyện này là bình thường. Nhiều người may mắn vì có gia đình, những người bạn tốt đồng hành.

Có người lại không may mắn khi gặp những người có năng lượng tiêu cực, khiến họ bị nhụt chí. Nhưng, mọi khó khăn cũng sẽ nhanh chóng đi qua, chỉ cần chúng ta cố gắng và kiên trì" - ca sĩ Mỹ Linh bộc bạch.