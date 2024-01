Mỹ Linh sẽ hành xử ra sao nếu hôn nhân không trọn vẹn...

(NLĐO) - Ca sĩ Mỹ Anh, con gái diva Mỹ Linh, không chỉ xuất hiện ở quảng trường thời đại New York (Mỹ) mà còn là giọng ca Việt biểu diễn tại lễ hội âm nhạc "Head in the Clouds Music 2021" do 88rising tổ chức.