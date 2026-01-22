Mỹ nam Cha Eun-woo lên tiếng về cáo buộc trốn thuế "khủng"

Ngày 22-1, phương tiện truyền thông Hàn Quốc thông tin Cha Eun-woo bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc thông báo truy thu hơn 20 tỉ won tiền thuế thu nhập cùng các loại thuế khác. Đây là kết quả có được từ Cục Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul điều tra vào năm 2025 vì nghi ngờ trốn thuế.

Cha Eun-woo bị cơ quan quản lý đặt câu hỏi khi đã có công ty quản lý còn lập một công ty gia đình riêng và để mẹ làm giám đốc điều hành. Công ty này ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động giải trí cho Cha Eun-woo. Thu nhập của nam diễn viên, ca sĩ này có được sẽ phân chia giữa công ty quản lý, công ty gia đình và bản thân anh.

Cha Eun-woo vướng rắc rối thuế

Vì thế, anh bị nghi ngờ sử dụng công ty gia đình để lách luật, giảm thuế bằng cách chia thu nhập ra ba phần và từ đó trốn thuế.

Phía Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc được cho là đánh giá công ty gia đình của Cha Eun-woo là "công ty ma", không cung cấp dịch vụ thực chất nào. Dẫn đến kết luận, anh đã không nộp hơn 20 tỉ won tiền thuế thu nhập.

Đáp lại, công ty quản lý của Cha Eun-woo thổ lộ: "Vấn đề cốt lõi trong vụ việc này là liệu công ty do mẹ của Cha Eun-woo có thuộc loại hình doanh nghiệp chịu thuế hay không. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin nào được xác nhận hoặc thông báo chính thức và chúng tôi dự định sẽ chủ động làm rõ vấn đề này theo đúng quy trình pháp luật".

Họ đảm bảo Cha Eun-woo, với tư cách là công dân của Hàn Quốc, sẽ tiếp tục trung thực thực hiện việc kê khai thuế và các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Nam ca sĩ, diễn viên này hiện đang nhập ngũ, dự kiến xuất ngũ ngày 27 - 1 - 2027.