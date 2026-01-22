HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Mỹ nam Cha Eun-woo lên tiếng về cáo buộc trốn thuế "khủng"

Minh Khuê

(NLĐO) - Cha Eun-woo vướng cáo buộc trốn thuế, công ty quản lý đã nộp đơn yêu cầu xem xét lại quyết định đánh thuế.

Ngày 22-1, phương tiện truyền thông Hàn Quốc thông tin Cha Eun-woo bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc thông báo truy thu hơn 20 tỉ won tiền thuế thu nhập cùng các loại thuế khác. Đây là kết quả có được từ Cục Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul điều tra vào năm 2025 vì nghi ngờ trốn thuế.

Cha Eun-woo bị cơ quan quản lý đặt câu hỏi khi đã có công ty quản lý còn lập một công ty gia đình riêng và để mẹ làm giám đốc điều hành. Công ty này ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động giải trí cho Cha Eun-woo. Thu nhập của nam diễn viên, ca sĩ này có được sẽ phân chia giữa công ty quản lý, công ty gia đình và bản thân anh.

Mỹ nam Cha Eun-woo lên tiếng về cáo buộc trốn thuế "khủng" - Ảnh 1.

Cha Eun-woo vướng rắc rối thuế

Vì thế, anh bị nghi ngờ sử dụng công ty gia đình để lách luật, giảm thuế bằng cách chia thu nhập ra ba phần và từ đó trốn thuế.

Phía Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc được cho là đánh giá công ty gia đình của Cha Eun-woo là "công ty ma", không cung cấp dịch vụ thực chất nào. Dẫn đến kết luận, anh đã không nộp hơn 20 tỉ won tiền thuế thu nhập.

Đáp lại, công ty quản lý của Cha Eun-woo thổ lộ: "Vấn đề cốt lõi trong vụ việc này là liệu công ty do mẹ của Cha Eun-woo có thuộc loại hình doanh nghiệp chịu thuế hay không. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin nào được xác nhận hoặc thông báo chính thức và chúng tôi dự định sẽ chủ động làm rõ vấn đề này theo đúng quy trình pháp luật".

Họ đảm bảo Cha Eun-woo, với tư cách là công dân của Hàn Quốc, sẽ tiếp tục trung thực thực hiện việc kê khai thuế và các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Nam ca sĩ, diễn viên này hiện đang nhập ngũ, dự kiến xuất ngũ ngày 27 - 1 - 2027.

Phạm Băng Băng thấy may mắn khi "biến mất" do trốn thuế

Phạm Băng Băng thấy may mắn khi "biến mất" do trốn thuế

(NLĐO) - Nữ diễn viên Phạm Băng Băng cho biết việc cô vắng bóng khỏi màn ảnh suốt 4 năm do bê bối trốn thuế vừa là điều đáng tiếc nhưng cũng là may mắn. Cô muốn tận dụng thời gian còn lại để bù đắp những gì đã qua.

Siêu mẫu Bar Refaeli bị điều tra trốn thuế, rửa tiền

(NLĐO) - Siêu mẫu Bar Refaeli, bạn giá cũ của Leonardo DiCaprio, bị Israel điều tra với nghi ngờ trốn thuế. Cô đối mặt nhiều cáo buộc và có thể còn liên lụy đến gia đình.

Hàng chục sao Hàn bị điều tra vì nghi trốn thuế

Sau Trung Quốc, làng giải trí Hàn Quốc chấn động khi có đến 93 cá nhân, công ty giải trí Hàn bị điều tra vì nghi trốn thuế, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

