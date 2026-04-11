"Mỹ nhân 4.000 năm có một" khoe nhan sắc lung linh, tiên nữ

Để quảng bá cho vai diễn Lộ Vu Y trong phim "Nguyệt lân ỷ kỷ", ê-kíp Cúc Tịnh Y tung ra loạt ảnh của minh tinh này. Trong loạt ảnh, Cúc Tịnh Y diện trang phục giản dị, tạo dáng thanh thoát làm toát lên vẻ đẹp lung linh như tiên nữ.

Cô nhận được nhiều lời khen từ công chúng mạng, cho rằng nhan sắc của Cúc Tịnh Y ngày càng tăng hạng.

Phim "Nguyệt lân ỷ kỷ" hiện đang chiếu. Nội dung phim xoay quanh hồ ly chín đuôi Lộ Vu Y (Cúc Tịnh Y thủ vai) trên hành trình truy tìm đại yêu Tiểu Duy, đột nhập phủ Lạc An và phát hiện không chỉ có mình cô săn tìm đại yêu này. Tại đây, cô vừa hợp tác vừa đối đầu với những nhân vật phức tạp.

Cúc Tịnh Y là ca sĩ kiêm diễn viên danh tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Gần đây, cô vướng liên tục rắc rối do vấn đề tranh chấp với công ty quản lý cũ.

Thời điểm "Nguyệt lân ỷ kỷ" sắp phát sóng, cô bị đơn tố cáo đích danh cho rằng trốn thuế gần 88% thu nhập.

Theo đó, cô khai báo thu nhập năm 2024 là khoảng 11 triệu nhân dân tệ (khoảng 41 tỉ đồng) nhưng chỉ riêng từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2024, đã tham gia hơn 20 hoạt động phim và quảng cáo, thu nhập tổng không dưới 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 190 tỉ đồng).

Trước đơn tố cáo, Cúc Tịnh Y thông qua ê-kíp đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng công ty quản lý cũ đang vu khống, đã ủy quyền luật sư khởi kiện.

Sau đó, cơ quan chức năng đã công bố Cúc Tịnh Y tuân thủ đúng quy định pháp luật, không có dấu hiệu gian lận thuế. Phía công ty quản lý cũ cũng công bố họ không đứng sau đơn tố cáo chống lại Cúc Tịnh Y và cho rằng cô đang vu khống họ.

Tuy nhiên, công ty quản lý cũ thông tin sẽ khởi kiện nhà sản xuất phim "Nguyệt lân ỷ kỷ" vì đã mời Cúc Tịnh Y vào phim không thông qua họ trong khi cô vẫn còn là nghệ sĩ độc quyền của họ.

Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ Siba Media đã kéo dài mâu thuẫn suốt thời gian qua. Cả hai bên kiện cáo tại tòa, vẫn chưa đến hồi kết. Phía Siba Media cho rằng hợp đồng ký kết với Cúc Tịnh Y được gia hạn đến năm 2033 thông qua các thỏa thuận bổ sung vào năm 2018. Trong khi đó, phía Cúc Tịnh Y cho rằng hợp đồng đã hết hạn tháng 6-2024, phủ nhận ký thỏa thuận bổ sung, cho rằng chữ ký giả mạo và kiên quyết rời đi.

Cả hai bên cũng tranh cãi về số tiền thực nhận của nghệ sĩ sau khi trừ đi phí quản lý, sự đầu tư cho nghệ sĩ… Công ty cho rằng Cúc Tịnh Y "ăn cháo đá bát" trong khi cô lại chỉ trích công ty quản lý cũ chèn ép, bóc lột…