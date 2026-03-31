Giải trí

"Mỹ nhân 4.000 năm có một" Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên Cúc Tịnh Y, mệnh danh "mỹ nhân 4.000 năm có một" bị tố trốn thuế vào lúc mâu thuẫn giữa cô và công ty quản lý cũ đang gay gắt.

Cúc Tịnh Y được cho là khai báo thu nhập năm 2024 khoảng 11 triệu nhân dân tệ nhưng thực tế không dưới 50 triệu 

Ngày 31-3, truyền thông Hoa ngữ thông tin đơn tố cáo Cúc Tịnh Y trốn thuế đã được nộp lên Cục Thuế Thành phố Thượng Hải thuộc Tổng cục Thuế vụ Quốc Gia Trung Quốc vào ngày 30-3.

Nội dung của đơn tố cáo đích danh đề cập rằng Cúc Tịnh Y đã khai báo thu nhập năm 2024 là khoảng 11 triệu nhân dân tệ (khoảng 41 tỉ đồng) nhưng chỉ riêng từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2024, cô đã tham gia hơn 20 hoạt động phim và quảng cáo, thu nhập tổng không dưới 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 190 tỉ đồng). Đơn tố cáo khẳng định Cúc Tịnh Y đã trốn thuế gần 88% thu nhập của mình.

"Mỹ nhân 4.000 năm có một" Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế - Ảnh 1.

Vẻ đẹp của Cúc Tịnh Y

Kèm theo đơn tố cáo là bảng kê chi tiết các hoạt động phim, quảng cáo của Cúc Tịnh Y cùng số tiền thù lao chi tiết, cụ thể của mỗi hoạt động.

Phía cơ quan chức năng đã phản hồi bằng văn bản thông báo vụ việc được tiếp nhận và sẽ tiến hành xác thực, điều tra.

Vụ việc ngay lập tức trở thành tâm điểm công chúng, phía Cúc Tịnh Y khẳng định nộp thuế theo đúng quy định pháp luật. Cô bác bỏ cáo buộc trốn thuế, cho rằng công ty quản lý cũ đang vu khống, đã ủy quyền luật sư khởi kiện.

Vụ việc nổ ra thời điểm phim "Nguyệt lân ỷ kỷ" do Cúc Tịnh Y đóng chính vừa công bố dự kiến phát sóng từ ngày 1-4. Phim kể câu chuyện nhân vật hồ ly Lộ Vu Y do Cúc Tịnh Y đóng trên hành trình truy tìm đại yêu Tiểu Duy, đột nhập phủ Lạc An và phát hiện không chỉ có mình săn tìm đại yêu này. Tại đây, cô vừa hợp tác vừa đối đầu với những nhân vật phức tạp.

Cúc Tịnh Y mâu thuẫn kéo dài với công ty quản lý cũ, hai bên ra tòa nhưng vẫn chưa kết thúc

Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ Siba Media đã kéo dài mâu thuẫn suốt thời gian qua. Cả hai bên kiện cáo tại tòa, vẫn chưa đến hồi kết. Phía Siba Media cho rằng hợp đồng ký kết với Cúc Tịnh Y được gia hạn đến năm 2033 thông qua các thỏa thuận bổ sung vào năm 2018. Trong khi đó, phía Cúc Tịnh Y cho rằng hợp đồng đã hết hạn tháng 6-2024, phủ nhận ký thỏa thuận bổ sung, cho rằng chữ ký giả mạo và kiên quyết rời đi.

"Mỹ nhân 4.000 năm có một" Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế - Ảnh 2.

Cúc Tịnh Y với tạo hình cổ trang

"Mỹ nhân 4.000 năm có một" Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế - Ảnh 3.

Cô được khen ngợi "mỹ nhân 4.000 năm có một"

"Mỹ nhân 4.000 năm có một" Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế - Ảnh 4.

"Mỹ nhân 4.000 năm có một" Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế - Ảnh 5.

Cả hai bên cũng tranh cãi về số tiền thực nhận của nghệ sĩ sau khi trừ đi phí quản lý, sự đầu tư cho nghệ sĩ… Công ty cho rằng Cúc Tịnh Y "ăn cháo đá bát" trong khi cô lại chỉ trích công ty quản lý cũ chèn ép, bóc lột…

Trong thời điểm tranh cãi vẫn chưa chấm dứt, các hoạt động mới của Cúc Tịnh Y bị ảnh hưởng. Đặc biệt, phim "Nguyệt lân ỷ kỷ" cũng từng lên lịch phát sóng rồi phải hoãn lại vì phía Siba Media phản ứng mạnh, cho rằng hợp đồng quản lý độc quyền Cúc Tịnh Y chưa chấm dứt, tòa án chưa ra phán quyết cuối cùng nên tác phẩm cô tự mình ký kết không qua công ty, không được cấp phép.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh thuần, đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ.

Theo học thanh nhạc tại Học viện Nghệ thuật Tứ Xuyên nhưng cô bắt đầu sự nghiệp theo hướng thần tượng. Năm 2013, Cúc Tịnh Y ghi danh vào cuộc tuyển chọn của nhóm nhạc nữ SNH48 và lọt tốp 35 trong hơn 48.000 thí sinh. Cô đảm nhận vị trí trung tâm của nhóm nhạc, đồng thời là thành viên thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhất.

Sau khi rời nhóm SNH48 vào năm 2017, Cúc Tịnh Y hoạt động solo, cho ra mắt nhiều ca khúc và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô đóng vô số phim, đa phần là cổ trang: "Thư sinh xinh đẹp", "Như Ý Phương Phi", "Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn", "Hoa nhung"…

"Mỹ nhân 4.000 năm" Cúc Tịnh Y liên tiếp vướng thị phi

Cúc Tịnh Y trốn thuế tranh chấp Mỹ nhân 4.000 năm có một Nguyệt lân ỷ kỷ
