"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" trải lòng khi bị nghi phạm cướp của kiện

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên Nana - được mệnh danh "mỹ nhân đẹp nhất thế giới", viết tâm thư bày tỏ nỗi lòng về vụ kiện nhắm vào cô.

"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" chia sẻ những giằng xé nội tâm khi bị nghi phạm cướp của khởi kiện

Nana đã đăng tâm thư liên trang mạng xã hội Instagram, chia sẻ những khó khăn về sức khỏe tinh thần khi đối mặt với vụ việc cũng như cách vượt qua.

"Tôi phát hiện mình bị kiện từ khá lâu, thời điểm bản thân đang gặp khó khăn về mặt tinh thần và cố gắng vượt qua. Khi ngày diễn ra buổi họp mặt người hâm mộ theo lịch trình đến gần, tôi lo lắng, cố lấy lại bình tĩnh, ổn định trái tim cũng như tâm trí đang lung lay và suy yếu của mình" - Nana bày tỏ.

Cô không muốn thất hứa với người hâm mộ chỉ vì sự cố này và may mắn đã lấy lại được phần nào sức khỏe tinh thần nhờ dành thời gian ở một mình. Cô đã tổ chức sự kiện như mong muốn, giữ lời hứa của mình.

"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" trải lòng khi bị nghi phạm cướp của kiện - Ảnh 1.

Nana chia sẻ tâm trạng của mình qua tâm thư

Trải qua sự việc, cô có nhiều suy nghĩ, giằng xé nội tâm rằng liệu việc nhìn thế giới và mọi người một cách tích cực, có phải là một sự tham lam. Thế nhưng, sau nhiều suy nghĩ, cô nhận ra ngay trong những tình huống lẽ ra không nên tin tưởng thì cô vẫn muốn đặt niềm tin. Cô nghĩ đó là bản chất của mình và thay vì phủ nhận bản thân thì chọn cách thừa nhận, chấp nhận tính cách của mình. Tuy nhiên, để tránh bị tổn thương lần nữa, cô tự hứa nhìn nhận mọi việc cẩn thận hơn.

"Những tình huống nực cười như hiện tại vẫn đang xảy ra và tôi sẽ phải vượt qua chúng. Tôi thực sự hy vọng tình huống như thế này sẽ không xảy ra lần nào nữa trong tương lai. 

Thế nhưng, không ai biết được ngày mai ra sao và nếu chẳng may gặp tình huống tương tự, tôi muốn bản thân mình có thể phân biệt đúng, sai một cách khách quan để không bị tổn thương nhiều như vậy" - Nana nói.

Cô khẳng định bản thân không gục ngã, không bị lung lay và khuyên người hâm mộ đừng quá lo cho cô. Cô xin lỗi nếu tình huống của bản thân gây ra bất kỳ sự lo lắng không cần thiết nào cho mọi người.

"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" trải lòng khi bị nghi phạm cướp của kiện - Ảnh 2.

Cô mong những cảm xúc chân thành của mình được truyền đạt một cách đúng đắn

"Có thể sẽ thấy buồn khi phải nói những điều này vào đầu năm mới, nhưng tôi hy vọng mọi người không nhìn nhận theo cách đó. Tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể nhìn nhận nó một cách tích cực, như một dấu hiệu cho sự trưởng thành của bản thân tôi. Tôi hy vọng những cảm xúc chân thành của mình được truyền đạt một cách đúng đắn" - Nana kết luận.

Phía Nana quyết định thực hiện mọi biện pháp pháp lý có thể để đáp trả

Ngày 15-11-2025, một người đàn ông ngoài 30 tuổi (tạm gọi là A) đã đột nhập vào biệt thự của Nana tại Achon-dong, Thành phố Guri, mang theo vũ khí và đe dọa đòi tiền nạn nhân.

Thời điểm đó, Nana và mẹ cô đang ở trong nhà. Cả hai xô xát, vật lộn cùng A, khống chế được kẻ cướp và báo lực lượng cảnh sát. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chứng năng đã nhanh chóng đến hiện trường.

"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" trải lòng khi bị nghi phạm cướp của kiện - Ảnh 3.

Nana còn được người hâm mộ yêu thương gọi là "Mỹ nhân đẹp nhất thế giới"

Nana và mẹ cô không bị thương nhưng A thì ngược lại và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định rằng hành động của Nana là "tự vệ chính đáng".

Tuy nhiên, A đệ đơn kiện chống lại Nana, cho rằng hành động của cô khi giằng co, khống chế anh ta cấu thành tội hành hung nghiêm trọng, cố ý giết người. Anh ta khẳng định không mang theo vũ khí vào thời điểm trên và không gây ra bất kỳ thương tích nào cho các nạn nhân.

Ban đầu, phía Nana đã cân nhắc đến việc khoan hồng cho nghi phạm nhưng sau khi biết về vụ kiện, họ đệ đơn kiện ngược và quyết định thực hiện mọi biện pháp pháp lý có thể để đáp trả.

Nana, 34 tuổi, cựu thành viên nhóm nhạc After School trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô tham gia các phim: "The Good Wife", "Justice", "Masked Girl"… Cô từng hai lần liên tiếp dẫn đầu danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler bình chọn và nhiều lần khác được lọt vào danh sách này.

Vì thế, Nana còn được người hâm mộ yêu thương gọi là "Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" hay "Mỹ nhân Hàn đẹp nhất hành tinh"…

