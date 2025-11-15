"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" cùng mẹ bắt kẻ cướp có vũ khí

Truyền thông Hàn Quốc ngày 15-11 thông tin một người đàn ông ngoài 30 tuổi (tạm gọi là A) đã đột nhập vào biệt thự của Nana tại Achon-dong, Thành phố Guri, mang theo vũ khí và đe dọa đòi tiền nạn nhân.

Vẻ đẹp của Nana

Thời điểm đó, Nana và mẹ cô đang ở trong nhà. Cả hai xô xát, vật lộn cùng A, khống chế được kẻ cướp và báo lực lượng cảnh sát. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chứng năng đã nhanh chóng đến hiện trường.

Nana và mẹ cô không bị thương nhưng A thì ngược lại và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện nhà chức trách thẩm vấn A, lấy lời khai từ nạn nhân về vụ việc.

Nana, 34 tuổi, cựu thành viên nhóm nhạc After School trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô tham gia các phim: "The Good Wife", "Justice", "Masked Girl"… Cô từng hai lần liên tiếp dẫn đầu danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler bình chọn và nhiều lần khác được lọt vào danh sách này.

Vì thế, Nana còn được người hâm mộ yêu thương gọi là "Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" hay "Mỹ nhân Hàn đẹp nhất hành tinh"…