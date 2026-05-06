HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mỹ nhân Jisoo (Blackpink) bị tố "mượn đồ không trả"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhà thiết kế Benjamin Bortmans của thương hiệu Judassime tố ê-kíp Jisoo nhóm Blackpink "chây ì", không trả lại trang phục đã mượn chụp ảnh bìa album.

Nhà thiết kế Benjamin Bortmans đăng tải một video clip lên trang mạng xã hội tuyên bố đã gửi một số trang phục đến Hàn Quốc để Jisoo mượn chụp ảnh bìa album. Tuy nhiên, đồ đã mượn vẫn chưa được ê-kíp ngôi sao này trả lại sau sáu tháng.

Benjamin Bortmans gắn thẻ (tag) tài khoản mạng xã hội của Jisoo trong các bài đăng, yêu cầu hoàn trả lại đồ đã mượn. Vụ việc tạo nên tranh luận trực tuyến.

Mỹ nhân Jisoo (Blackpink) bị tố "mượn đồ không trả" - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Benjamin Bortmans

Mỹ nhân Jisoo (Blackpink) bị tố "mượn đồ không trả" - Ảnh 2.

Jisoo là thành viên nhóm Blackpink

Nhà thiết kế trẻ cho biết đã liên hệ với ê-kíp của Jisoo nhiều lần yêu cầu thông báo cho anh khi nào các sản phẩm được trả lại nhưng đến nay vẫn chưa ai phản hồi. Các sản phẩm thuộc bộ sưu tập trước đó, có giá trị lớn nên phía Benjamin Bortmans cũng đã gửi kèm hóa đơn, hợp đồng thông báo cân nhắc khởi kiện nhưng tiếp tục nhận sự im lặng.

Benjamin Bortmans khẳng định không trực tiếp công kích Jisoo, chỉ muốn công khai sự việc lên mạng xã hội với hy vọng nhận phản hồi nhanh chóng từ ê-kíp người đẹp này.

Anh cho biết các nhà thiết kế trẻ đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào công việc của mình. Vì thế, việc trải qua sáu tháng mà không có sự liên lạc hay tôn trọng nào là điều vô cùng khó chịu. Anh không rút lại cáo buộc hay xin lỗi và mong nhóm của Jisoo nên đối xử với mọi người tốt hơn vào lần sau, thông báo cho họ nếu có vấn đề.

Jisoo lẫn công ty quản lý của cô vẫn giữ im lặng trước cáo buộc. Mới đây, cô tham gia sự kiện thời trang thường niên Met Gala 2026.

Mỹ nhân Jisoo (Blackpink) bị tố "mượn đồ không trả" - Ảnh 3.

Jisoo tại Met Gala 2026

Mỹ nhân Jisoo (Blackpink) bị tố "mượn đồ không trả" - Ảnh 4.

Mỹ nhân Jisoo (Blackpink) bị tố "mượn đồ không trả" - Ảnh 5.

Mỹ nhân Jisoo (Blackpink) bị tố "mượn đồ không trả" - Ảnh 6.

Tin liên quan

Mỹ nhân Jisoo của Blackpink đến Hà Nội

Mỹ nhân Jisoo của Blackpink đến Hà Nội

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên Jisoo - thành viên nhóm Blackpink đến Hà Nội sáng 30-3, chuẩn bị cho buổi họp mặt người hâm mộ tối nay.

“Fan cuồng” xếp hàng tới 4 giờ chỉ để mua đồ giống Jisoo (BLACKPINK)

(NLĐO) - Tầm ảnh hưởng của Jisoo (BLACKPINK) trong giới thời trang không ngừng được chứng minh.

Han Sara được đề cử cùng G-Dragon, Jisoo, Jennie, Rosé…

(NLĐO) –Han Sara vỡ òa khi được đề cử cùng loạt siêu sao Kpop tại giải thưởng tôn vinh những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn ở châu Á.

cáo buộc Blackpink Jisoo nhà thiết kế trẻ mượn đồ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo