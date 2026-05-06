Mỹ nhân Jisoo (Blackpink) bị tố "mượn đồ không trả"

Nhà thiết kế Benjamin Bortmans đăng tải một video clip lên trang mạng xã hội tuyên bố đã gửi một số trang phục đến Hàn Quốc để Jisoo mượn chụp ảnh bìa album. Tuy nhiên, đồ đã mượn vẫn chưa được ê-kíp ngôi sao này trả lại sau sáu tháng.

Benjamin Bortmans gắn thẻ (tag) tài khoản mạng xã hội của Jisoo trong các bài đăng, yêu cầu hoàn trả lại đồ đã mượn. Vụ việc tạo nên tranh luận trực tuyến.

Nhà thiết kế Benjamin Bortmans

Jisoo là thành viên nhóm Blackpink

Nhà thiết kế trẻ cho biết đã liên hệ với ê-kíp của Jisoo nhiều lần yêu cầu thông báo cho anh khi nào các sản phẩm được trả lại nhưng đến nay vẫn chưa ai phản hồi. Các sản phẩm thuộc bộ sưu tập trước đó, có giá trị lớn nên phía Benjamin Bortmans cũng đã gửi kèm hóa đơn, hợp đồng thông báo cân nhắc khởi kiện nhưng tiếp tục nhận sự im lặng.

Benjamin Bortmans khẳng định không trực tiếp công kích Jisoo, chỉ muốn công khai sự việc lên mạng xã hội với hy vọng nhận phản hồi nhanh chóng từ ê-kíp người đẹp này.

Anh cho biết các nhà thiết kế trẻ đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào công việc của mình. Vì thế, việc trải qua sáu tháng mà không có sự liên lạc hay tôn trọng nào là điều vô cùng khó chịu. Anh không rút lại cáo buộc hay xin lỗi và mong nhóm của Jisoo nên đối xử với mọi người tốt hơn vào lần sau, thông báo cho họ nếu có vấn đề.

Jisoo lẫn công ty quản lý của cô vẫn giữ im lặng trước cáo buộc. Mới đây, cô tham gia sự kiện thời trang thường niên Met Gala 2026.