Mỹ nhân "Mặt trăng ôm mặt trời" báo tin vui cùng chồng đại gia

Ngày 11-12, thông qua trang mạng xã hội Instagram, Nam Bo-ra báo tin vui với người hâm mộ.

Nam Bo-ra trong tiệc mừng thiên thần nhỏ đến với gia đình

"Một sinh linh mới đã đến với gia đình chúng tôi. Tôi sắp làm mẹ rồi các bạn. Tôi thực sự muốn có em bé trong năm nay và thật may mắn, em bé đã đến vào thời điểm rất thích hợp. Tôi ngập tràn hạnh phúc trong những ngày gần đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho em bé khỏe mạnh và chuẩn bị chu đáo cho thành viên mới trong gia đình. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều vì tình yêu thương và sự ủng hộ" – Nam Bo-ra trải lòng.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ những bức ảnh ăn mừng từ bữa tiệc thông báo có em bé cũng như hình ảnh siêu âm, để mọi người chung vui.

Nam Bo-ra đã kết hôn cùng doanh nhân Lee Chan-woo vào tháng 5. Cô dự định chia sẻ chi tiết về việc phát hiện mang thai con đầu lòng trong chương trình tạp kỹ "Stars' Top Recipe at Fun-Staurant" phát sóng ngày 12 - 12.

Nam Bo-ra sinh năm 1989, trong gia đình đông anh chị em. Cô đã tham gia trong nhiều phim: "Sunny", "Đừng khóc, mẹ ơi", "Chuyện tình chớm nở", "Nghi phạm"….