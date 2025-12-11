Mỹ nhân "Mặt trăng ôm mặt trời" báo tin vui cùng chồng đại gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mỹ nhân "Mặt trăng ôm mặt trời" báo tin vui cùng chồng đại gia

Minh Khuê

(NLĐO) – Nữ diễn viên Nam Bo-ra, công chúa Min Hwa của phim "Mặt trăng ôm mặt trời", thông báo mang thai con đầu lòng.

Ngày 11-12, thông qua trang mạng xã hội Instagram, Nam Bo-ra báo tin vui với người hâm mộ.

Mỹ nhân "Mặt trăng ôm mặt trời" báo tin vui cùng chồng đại gia - Ảnh 1.

Nam Bo-ra trong tiệc mừng thiên thần nhỏ đến với gia đình

"Một sinh linh mới đã đến với gia đình chúng tôi. Tôi sắp làm mẹ rồi các bạn. Tôi thực sự muốn có em bé trong năm nay và thật may mắn, em bé đã đến vào thời điểm rất thích hợp. Tôi ngập tràn hạnh phúc trong những ngày gần đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho em bé khỏe mạnh và chuẩn bị chu đáo cho thành viên mới trong gia đình. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều vì tình yêu thương và sự ủng hộ" – Nam Bo-ra trải lòng.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ những bức ảnh ăn mừng từ bữa tiệc thông báo có em bé cũng như hình ảnh siêu âm, để mọi người chung vui.

Nam Bo-ra đã kết hôn cùng doanh nhân Lee Chan-woo vào tháng 5. Cô dự định chia sẻ chi tiết về việc phát hiện mang thai con đầu lòng trong chương trình tạp kỹ "Stars' Top Recipe at Fun-Staurant" phát sóng ngày 12 - 12.

Nam Bo-ra sinh năm 1989, trong gia đình đông anh chị em. Cô đã tham gia trong nhiều phim: "Sunny", "Đừng khóc, mẹ ơi", "Chuyện tình chớm nở", "Nghi phạm"….

Tin liên quan

Công chúng sốc, khó chịu trước tin "tiểu tam" Kim Min-hee mang thai

Công chúng sốc, khó chịu trước tin "tiểu tam" Kim Min-hee mang thai

(NLĐO) - Nữ diễn viên Kim Min-hee, 42 tuổi, đang mang thai con của bạn trai là đạo diễn Hong Sang-soo - người đã có vợ con, 64 tuổi.

Gin Tuấn Kiệt nhờ mẹ qua chăm Puka đang mang thai

(NLĐO) - "Anh trai" Gin Tuấn Kiệt kể chuyện chăm sóc vợ bầu Puka và phải nhờ mẹ giúp đỡ mỗi khi anh tất bật trường quay.

"Chị đẹp" Nguyên Hà mang thai

(NLĐO) - Ca sĩ Nguyên Hà khiến nhiều bạn bè và khán giả bất ngờ khi khoe ảnh bụng bầu nhân dịp mừng sinh nhật.

chồng đại gia tin vui Mặt trăng ôm mặt trời Nam Bo-ra
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo