Mỹ nhân nhóm Girl's Day cưới tài tử "Cuộc chiến thượng lưu"

Ngày 4-7, Công ty SM C&C - công ty quản lý của Minah báo tin vui với người hâm mộ. Họ chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm kích sự ủng hộ nồng nhiệt và lời chúc mừng của các bạn dành cho hai người sắp bắt đầu một khởi đầu mới trong cuộc sống của họ. SM C&C cũng xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất".

On Joo-wan và Bang Minah nên duyên vợ chồng

Tương tự, công ty quản lý của On Joo-wan cũng tuyên bố: "On Joo-Wan và Bang Minah có mối quan hệ nghiêm túc trong một thời gian. Họ đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi bằng một lễ cưới dự kiến diễn ra vào tháng 11 này".

Công ty quản lý cũng tuyên bố lễ cưới được tổ chức riêng tư chỉ có gia đình và những người quen biết thân thiết tham dự, mong người hâm mộ thông cảm.

Cặp đôi gặp nhau trên trường quay phim truyền hình "Beautiful Gong Shim" năm 2016 của đài SBS. Sau đó, họ tái hợp trong vở nhạc kịch "The Days" năm 2021. Mặc dù chưa từng công khai chuyện yêu đương nhưng người thân quen cặp đôi tiết lộ On Joo-wan đã bên cạnh Minah chăm sóc khi cha cô qua đời vào năm 2024.

Minah 32 tuổi, ra mắt khán giả với tư cách thành viên nhóm Girl's Day vào năm 2010. Cô sẽ trở thành thành viên thứ hai của Girl's Day kết hôn.

Tài tử On Joo-wan 41 tuổi, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình trong bộ phim truyền hình "Rustic Youth" của SBS vào năm 2002 trước khi tiếp tục tham gia trong nhiều tác phẩm khác bao gồm: "Cuộc chiến thượng lưu", "The Blade and Petal", "The Taste of Money"…