Mỹ nhân Shin Min-ah và Kim Woo-bin phủ nhận "cưới chạy bầu"

Ngày 20-11, AM Entertainment thông báo Shin Min-Ah và Kim Woo-bin sẽ chính thức về chung nhà vào ngày 20-12.

"Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư tại Seoul với sự tham dự của gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết. Cả hai vẫn tiếp tục tập trung vào sự nghiệp và nỗ lực để đền đáp tình yêu thương, sự ủng hộ họ đã nhận được lâu nay" - thông báo có đoạn viết.

Shin Min-ah và Kim Woo-bin thông báo cưới

Thông báo đột ngột này dẫn đến những suy đoán về khả năng cặp đôi "cưới chạy bầu". Đặc biệt, Shin Min-ah bị "soi mói" dường như tăng cân nhiều khi cô xuất hiện tại sự kiện "Disney+ Originals Preview 2025" tại Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 13-11.

Trước các tin đồn lan tỏa nhiều, công ty quản lý của cả hai lên tiếng khẳng định chắc chắn với trang Xports News rằng: "Hoàn toàn không có chuyện mang thai trước hôn nhân".

Thông tin chi tiết về đám cưới vẫn còn hạn chế, chỉ có ngày và địa điểm được xác nhận. Theo đó, đám cưới diễn ra tại khách sạn Shilla. Người chủ trì, người dẫn chương trình và các tiết mục âm nhạc vẫn đang thảo luận, chưa được quyết định.

Trước đó, Kim Woo-bin đã đăng tải bức thư gửi đến người hâm mộ. Trong thư viết: "Vâng, tôi sắp kết hôn. Tôi dự định sẽ lập gia đình và đồng hành cùng người bạn đời đã gắn bó với tôi suốt một thời gian dài. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cổ vũ chúng tôi, để chặng đường chúng ta cùng nhau bước đi sẽ càng thêm ấm áp. Cho đến ngày chúng ta gặp lại, hãy giữ gìn sức khỏe và thật hạnh phúc nhé! Tôi sẽ sớm quay lại chào đón các bạn".

Shin Min-ah, 41 tuổi và Kim Woo-bin, 36 tuổi lần đầu xác nhận mối quan hệ vào năm 2015 và đã duy trì duy trì tình cảm suốt thời gian dài qua. Đặc biệt, năm 2017, Kim Woo-bin được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, tạm dừng hoạt động giải trí, cả hai vẫn gắn bó. Hiện tại, Kim Woo-bin đã hồi phục, trở lại làng giải trí, Shin Min-ah vẫn luôn bên cạnh anh.

Shin Min-ah bị đồn có bầu trước cưới