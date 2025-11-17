Mỹ phẩm của Mailisa: Cơ quan chức năng nói gì?

Những ngày qua, nhiều cơ sở thuộc chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa tại TP HCM và các tỉnh bất ngờ bị lực lượng chức năng kiểm tra đồng loạt.

Cơ sở Mailisa ở Đắk Lắk sáng 13-1. Ảnh: CAO NGUYÊN

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ một số thùng tài liệu phục vụ công tác điều tra và yêu cầu tạm ngưng hoạt động tại các địa điểm liên quan. Hoạt động diễn ra từ sáng đến cuối giờ chiều, thu hút sự chú ý của người dân và khách hàng.

Ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền trở lại đoạn clip ghi cảnh nhiều container mỹ phẩm của Mailisa cập bến, làm dấy lên nghi vấn về chất lượng sản phẩm.

Doctor Magic là thương hiệu mỹ phẩm có xuất xứ từ Hong Kong (Trung Quốc). Tại Việt Nam, dòng sản phẩm này được nhập khẩu chính hãng và phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, thành lập từ năm 2017, do ông Hoàng Kim Khánh làm đại diện pháp luật.

Trên sàn thương mại điện tử, sản phẩm mỹ phẩm Doctor Magic hiện được rao bán và quảng cáo là dòng sản phẩm chăm sóc da.Điển hình là bộ sản phẩm B6 (M05 + M18), gồm hai loại kem dưỡng, được giới thiệu với công dụng hỗ trợ làm sáng da và cải thiện sắc tố.

Bộ sản phẩm hướng đến những làn da từ xỉn màu nhẹ đến thâm sạm, cần dưỡng ẩm sâu và làm đều tông da. Đồng thời, đây là lựa chọn phù hợp với người muốn bộ skincare gọn nhẹ, chỉ gồm hai sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo dưỡng ẩm và làm sáng da, mà không yêu cầu các tác dụng chuyên sâu như giảm nám nặng hay trị mụn.

Theo quảng cáo, bộ mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic, dòng N3 là dòng sản phẩm được quảng bá với công dụng hỗ trợ giảm nám, tàn nhang, đồi mồi, giúp làm sáng và đều màu da. Sản phẩm được bán phổ biến tại hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa và trên một số kênh thương mại điện tử với giá khoảng 2,3 triệu đồng/bộ, tùy từng thời điểm.

Sản phẩm Doctor Magic được quảng cáo trên sàn thương mại điện tử

Bộ N3 thường gồm 3 sản phẩm, mỗi sản phẩm đảm nhận một chức năng hỗ trợ cải thiện sắc tố da. Mailisa hướng dẫn người dùng sử dụng theo quy trình và liều lượng cụ thể để đạt hiệu quả tốt nhất. Sản phẩm được quảng bá với công dụng chính là hỗ trợ làm mờ nám, tàn nhang, đồi mồi; làm sáng và đều màu da; giúp da trông khỏe và căng bóng hơn khi sử dụng liên tục.

Ngoài ra, Mailisa còn giới thiệu các combo như N3 + M23, có thêm kem bảo vệ/chống nắng, giá khoảng 2,7 triệu đồng.

Trước đó, trên trang web của thẩm mỹ viện Mailisa, bộ sản phẩm S7 (3 + 18 + 19 + 23 + 55) – Bộ Kem Dưỡng Doctor Magic hỗ trợ da sẹo rỗ, được quảng bá là giải pháp chăm sóc da toàn diện, giúp cải thiện bề mặt da, dưỡng ẩm sâu và mang lại làn da mịn màng, đều màu. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, khi truy cập trang web, mục giới thiệu bộ sản phẩm này đã không thể truy cập.

Trang web quảng bá sản phẩm không thể truy cập được. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh Mailisa nhập mỹ phẩm bằng các chuyến container về Việt Nam và thông tin về đăng ký lưu hành. Ảnh: Internet

Mailisa nhiều lần khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trước khi lưu hành. Nếu kiểm nghiệm phát hiện hàm lượng kim loại nặng, vi sinh vật… không đạt chuẩn, chuỗi thẩm mỹ viện sẽ kiên quyết trả lại hàng cho đối tác nước ngoài.

Mỗi sản phẩm đều có tem phụ ghi rõ nơi sản xuất, đơn vị nhập khẩu, nhà phân phối và mã số phiếu công bố do Cục Quản lý Dược cấp. Khi mua hàng, khách được xuất hóa đơn bán lẻ kèm theo, đảm bảo minh bạch và tuân thủ quy định.

Sáng 17-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Cục Quản lý Dược cho biết sau khi rà soát, cơ quan này đã xác nhận cấp 81 phiếu công bố sản phẩm còn hiệu lực cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Mailisa.