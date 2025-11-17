HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Mailisa có động thái lạ giữa lùm xùm nguồn gốc - chất lượng mỹ phẩm Doctor Magic

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Từ ngày 16-11, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa có động thái bất thường sau loạt lùm xùm, khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Vài ngày sau khi đóng cửa với lý do "bảo trì", cuối tuần qua website Mailisa.com đã mở trở lại. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi nhiều loại mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic từng được rao bán trên website này đã không còn. 

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Mục "sản phẩm" trên website của Mailisa đã biến mất

Cụ thể, tại trang chính, khi kéo xuống mục "sản phẩm" vẫn hiển thị hình ảnh và thông tin mỹ phẩm Doctor Magic với dòng giới thiệu: "Mỹ phẩm Doctor Magic được Mailisa nhập khẩu - phân phối chính ngạch, đã có phiếu công bố mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp số...".

Tuy nhiên, khi nhấp vào xem sản phẩm không hiện ra phần giới thiệu sản phẩm mà chuyển về trang chủ, giới thiệu đội ngũ y bác sĩ và chủ thương hiệu Mailisa là bà Phan Thị Mai cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Khi nhấp vào xem sản phẩm, website lại chuyển về trang giới thiệu thay vì hiển thị thông tin mô tả về các sản phẩm mỹ phẩm.

Trước đó, mục này từng giới thiệu rất nhiều mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được Mailisa quảng cáo là: “Nhập khẩu chính ngạch”; “Đạt chuẩn kiểm nghiệm”; “An toàn tuyệt đối”; “Do Mailisa phân phối độc quyền”...

Động thái gỡ bỏ này diễn ra sau khi lực lượng chức năng xuất hiện ở nhiều cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện này khiến người tiêu dùng đặt nhiều nghi vấn về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. 

Trong khi trước đây, bà Phan Thị Mai, chủ hệ thống Mailisa, thường xuyên lên mạng xã hội khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic không phải hàng giả, không phải kem trộn, mà được nhập khẩu chính ngạch và kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế. 

- Ảnh 5.

Trước tin đồn hàng không đảm bảo chất lượng, người mua sản phẩm của Mailisa không khỏi lo lắng

Trong một bài đăng gần nhất ngày 11-11, bà Mai cho biết từng lô sản phẩm đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp phép, được kiểm nghiệm tại Quatest 3 và nhiều phòng kiểm nghiệm uy tín khác.

Nếu không đạt chuẩn, lô hàng sẽ được trả lại đối tác nước ngoài để bảo vệ quyền lợi khách hàng và uy tín thương hiệu.

Tuy vậy, dư luận vẫn đang bàn tán xôn xao về các sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic. Thay vì nhanh chóng lên clip để trấn an khách hàng như những lần trước, nay chủ hệ thống này lại chọn cách im lặng.

