Mỹ phản đối việc cấm Israel dự World Cup 2026

Chính phủ Mỹ khẳng định sẽ phản đối các lời kêu gọi quốc tế nhằm cấm Israel tham dự World Cup 2026, trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đang tiến hành các bước chuẩn bị để bỏ phiếu về việc đình chỉ các đội bóng Israel, theo hãng tin AP .

Trong ngày 25-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, do Ngoại trưởng Marco Rubio đứng đầu, nói với Sky News : "Chúng tôi chắc chắn sẽ làm mọi cách để chặn đứng bất kỳ nỗ lực nào nhằm loại đội tuyển bóng đá quốc gia Israel khỏi World Cup".

Theo USA Today FIFA cũng chịu áp lực nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ "làm mọi cách" để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm cấm tuyển Israel dự World Cup 2026.

Tuyển Israel đối mặt áp lực bị cấm dự World Cup 2026

Với tư cách nước đồng đăng cai World Cup 2026, Mỹ có ảnh hưởng lớn đến các quyết định của FIFA. Mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino càng củng cố khả năng Washington sẽ can thiệp nếu xuất hiện sức ép loại bỏ Israel. Thậm chí, Washington còn nắm lợi thế lớn trong việc cấp thị thực cho hàng trăm nghìn người hâm mộ, cầu thủ, quan chức quốc tế đến Mỹ khi giải đấu được tổ chức cùng Canada và Mexico.

Tuyển Israel hiện đang xếp thứ 3 bảng vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Đội đầu bảng giành vé trực tiếp đến World Cup 2026, trong khi đội nhì bảng dự play-off. Ở lượt trận tháng 10, Israel phải làm khách trước hai đối thủ mạnh là Na Uy (đầu bảng) và Ý (thứ nhì).

Theo AP , phần lớn 20 thành viên Ban chấp hành UEFA "được dự báo sẽ ủng hộ" việc đình chỉ các đội Israel khỏi mọi giải quốc tế. Nếu lệnh cấm có hiệu lực, Israel sẽ chấm dứt hy vọng góp mặt tại World Cup lần đầu kể từ năm 1970. Các CLB Israel như Maccabi Tel Aviv cũng sẽ bị cấm thi đấu ở các cúp châu Âu.

Áp lực kêu gọi đình chỉ Israel tăng mạnh sau kết luận điều tra của Liên Hiệp Quốc cho rằng nước này phạm tội diệt chủng trong chiến dịch ở Gaza. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez công khai ủng hộ việc đình chỉ, cho rằng "Israel không thể tiếp tục lợi dụng các diễn đàn quốc tế để tô vẽ hình ảnh".

Trong khi đó, Israel bác bỏ cáo buộc diệt chủng và cho rằng lời kêu gọi trừng phạt từ các cơ quan bóng đá là "một hình thức bài trừ người Do Thái đáng ghê tởm" trên Reuters vào tháng 9.

