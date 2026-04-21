Sức khỏe

Mỹ phát hiện công dụng y khoa mới của nghệ và gừng

Anh Thư

(NLĐO) - Nhóm nghiên cứu từ Đại học Bang Washington đã tạo nên điều kỳ diệu nhờ kết hợp tinh chất nghệ và gừng với công nghệ thiết bị y tế hiện đại.

Theo SciTech Daily, GS Susmita Bose và các cộng sự từ Đại học Bang Washington (WSU - Mỹ) chứng minh rằng chiết xuất từ nghệ và gừng có thể giúp cấy ghép xương bám chắc hơn, đồng thời loại bỏ vi khuẩn và tế bào ung thư.

Cấy ghép xương là một thủ thuật y khoa nhằm thay thế hoặc sửa chữa phần xương bị mất, bị hỏng hoặc không tự lành được, sử dụng vật liệu xương hoặc vật liệu thay thế.

Nghệ và gừng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Nhóm nghiên cứu WSU ước tính rằng hiện có khoảng 7 triệu người Mỹ đang sống chung với khớp háng hoặc khớp gối nhân tạo bằng kim loại. Nhiều bộ phận cấy ghép này cuối cùng cần được sửa chữa vì chúng không liên kết tốt với xương hoặc bị yếu đi theo thời gian.

Nhiễm trùng trên bề mặt cấy ghép là một mối lo ngại lớn khác, xảy ra ở gần 1/3 các trường hợp thất bại và rất khó điều trị.

Ngoài ra, các trường hợp cấy ghép xương cho các bệnh nhân ung thư sau thủ thuật loại bỏ khối u còn đem lại một thách thức khác, đó là nguy cơ các tế bào ung thư lại khiến bệnh tái phát ngay tại vị trí cấy ghép.

Vì vậy, họ đã phát triển một lớp phủ chứa tinh chất gừng và curcumin (hợp chất hoạt tính trong nghệ) dành cho các chi tiết cấy ghép bằng titan, được thiết kế để giải phóng các hợp chất dần dần theo thời gian.

Thử nghiệm trên chuột được cấy ghép xương đùi cho thấy lớp phủ nghệ và gừng giúp tăng cường liên kết giữa phần xương thật và titan, tăng gấp đôi độ bám dính trong vòng 6 tuần sau phẫu thuật.

Lớp phủ cũng giúp loại bỏ 92% vi khuẩn trên bề mặt vật liệu cấy ghép và giảm số lượng tế bào liên quan đến ung thư xung quanh khu vực đó xuống 11 lần so với các mẫu không có lớp phủ.

Kết quả thú vị này đã được công bố trên tạp chí khoa học Journal of the American Ceramic Society, mang lại hy vọng cho hàng triệu người đang sử dụng khớp háng hoặc khớp gối nhân tạo, cũng như các bệnh nhân ung thư xương.

GS Bose lưu ý rằng lợi ích của nghệ và gừng không chỉ giới hạn trong công nghệ cấy ghép. Khi được bổ sung vào chế độ ăn uống, cả hai hợp chất này đều phát huy tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, giúp bảo vệ sức khỏe bao gồm sức khỏe xương khớp.

Tin liên quan

Một loại gia vị Á Đông chống máu nhiễm mỡ cực tốt

Một loại gia vị Á Đông chống máu nhiễm mỡ cực tốt

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Nhật Bản cho thấy một loại gia vị có thể tác động mạnh mẽ đến quá trình xử lý mỡ của cơ thể.

Giảm mỡ bụng, mỡ máu nhờ loại gia vị quen thuộc trong bếp Việt

(NLĐO) - Các nhà khoa học Áo - Úc chỉ ra loại gia vị có thể giúp phòng ngừa nhóm bệnh gây chết người hàng đầu nhờ việc đẩy lùi một loạt tình trạng liên quan.

Loại gia vị người Việt ưa dùng chống được gan nhiễm mỡ, bệnh Alzheimer

(NLĐO) - Các nhà khoa học của Đại học Bang Oklahoma (Mỹ) đã tìm ra giải pháp chống lại "bộ ba thảm họa": Gan nhiễm mỡ - đường ruột tồi tệ - Alzheimer.

