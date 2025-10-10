Mỹ ra đòn với hàng không Trung Quốc, Bắc Kinh tung "nước cờ chiến lược"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ ra đòn với hàng không Trung Quốc, Bắc Kinh tung "nước cờ chiến lược"

Hải Hưng

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga khi thực hiện các chuyến bay đến và đi từ Mỹ

Động thái mới của Washington nhằm giảm bất lợi cho các hãng hàng không Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Bắc Kinh tiếp tục leo thang.

Washington cho rằng việc này giúp tạo "sân chơi công bằng" cho các hãng hàng không Mỹ, vốn đang chịu thiệt vì không được bay qua không phận Nga.

Các hãng hàng không Mỹ lâu nay chỉ trích việc Trung Quốc được phép sử dụng không phận Nga, bởi điều đó giúp họ rút ngắn thời gian bay, tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí.

Trong khi đó, các hãng Mỹ phải bay vòng xa hơn, khiến chi phí cao và lợi nhuận giảm.

Mỹ - Trung có động thái mới - Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga để đến và đi từ Mỹ. AP

Bộ Giao thông Mỹ khẳng định sự chênh lệch này "đã trở thành yếu tố cạnh tranh lớn" và "gây tác động tiêu cực đáng kể" cho các hãng hàng không Mỹ.

Đề xuất mới yêu cầu các hãng Trung Quốc phản hồi trong hai ngày và có thể được áp dụng ngay từ tháng 11.

Lệnh cấm, nếu được thông qua, sẽ ảnh hưởng tới các chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc gồm Air China, China Eastern, Xiamen Airlines và China Southern.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington lẫn các hãng Mỹ như American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines hiện đều chưa lên tiếng về thông tin trên. 

Nga đã cấm các hãng hàng không Mỹ bay qua lãnh thổ mình từ tháng 3-2022 sau khi Washington áp lệnh trừng phạt vì xung đột Ukraine.

Một số hãng Mỹ cho biết các đường bay trực tiếp từ bờ Đông sang Trung Quốc nay không khả thi về kinh tế do phải bay vòng, tăng thời gian và chi phí vận hành.

Đề xuất kể trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế Mỹ - Trung căng thẳng, song song với thông tin Boeing đang đàm phán bán tới 500 máy bay cho Trung Quốc.

Còn ở chiều ngược lại, Bắc Kinh siết chặt kiểm soát đất hiếm, lần đầu mở rộng lệnh hạn chế xuất khẩu ra ngoài biên giới, áp dụng với cả các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài nhưng sử dụng vật liệu hoặc công nghệ đất hiếm của Trung Quốc.

Giới quan sát cho rằng động thái này là "nước cờ chiến lược" của Bắc Kinh trong đàm phán thương mại với Mỹ, khi Trung Quốc tận dụng lợi thế trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10.

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ - Trung diễn biến tích cực

Quan hệ Mỹ - Trung diễn biến tích cực

Hội nghị Thượng đỉnh APEC sắp tới tại Hàn Quốc được xem là cơ hội quan trọng để Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau

Mong manh đình chiến thuế quan Mỹ - Trung

Thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã bị ảnh hưởng đáng kể bất chấp thỏa thuận hoãn áp thuế trong 90 ngày

Mỹ - Trung cạnh tranh về quản trị AI

Trung Quốc vừa đề xuất thành lập Tổ chức Hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới nhằm thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này một cách an toàn và toàn diện

Nga Donald Trump hàng không Mỹ - Trung đất hiếm Mỹ Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo