Văn hóa - Văn nghệ

Mỹ Tâm hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ cho khán giả

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Tài" thêm điểm nhấn mới khi ê-kíp công bố sẽ có một bản nhạc phim "bí mật", xuất hiện ngẫu nhiên tại một số suất chiếu.

Hình thức "xé túi mù" từng gây sốt

Nhà sản xuất phim "Tài" ngày 5-3 thông tin rằng phim có nhiều "secret" (bí mật) tạo bất ngờ cho khán giả ra rạp thưởng thức.

Một bản nhạc phim chưa được tiết lộ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại một số suất chiếu nhất định, như hình thức "xé túi mù" từng gây sốt.

Mỹ Tâm hứa hẹn có nhiều "secret" cho khán giả - Ảnh 1.

Phim "Tài" công bố chương trình bóc "secret" nhạc phim

Mỹ Tâm hứa hẹn có nhiều "secret" cho khán giả - Ảnh 2.

Mai Tài Phến trong vai Tài

Mỹ Tâm hứa hẹn có nhiều "secret" cho khán giả - Ảnh 3.

Phân cảnh hành động được công bố

Mỹ Tâm hứa hẹn có nhiều "secret" cho khán giả - Ảnh 4.

Mỹ Tâm hứa hẹn có nhiều "secret" cho khán giả - Ảnh 5.

Mỹ Tâm hứa hẹn có nhiều "secret" cho khán giả - Ảnh 6.

Mỹ Tâm hứa hẹn có nhiều "secret" cho khán giả - Ảnh 7.

Đoạn video clip trong "Tài"

Ý tưởng của các bạn trẻ

Theo đó, tất cả các bản phim "Tài" đang trình chiếu đều có ca khúc "Chỉ cần gọi tên nhau" ở phần kết. Nhưng tại một số suất chiếu bất kỳ, sau khi ca khúc này khép lại, một bản nhạc phim khác mang tên "Độc" sẽ bất ngờ xuất hiện.

Chia sẻ về ý tưởng này, Mỹ Tâm cho biết: "Đây là ý tưởng của các bạn trẻ trong ê-kíp. Tôi thấy cũng khá thú vị nên đồng ý mang vào trong phim.

Dù vậy, những bất ngờ của "Tài" sẽ không chỉ dừng ở đây. Hẹn khán giả trong các suất chiếu cinetour những ngày sắp tới để xem phim và tâm sự nhẹ cùng dàn diễn viên tuyệt vời của chúng tôi".

Màu sắc hành động xen lẫn tâm lý

Hai ca khúc "Chỉ cần gọi tên nhau" và "Độc" đều do Mỹ Tâm sáng tác cũng như thể hiện. Phần hòa âm phối khí được thực hiện bởi Khắc Hưng, người đứng sau nhiều dự án âm nhạc nổi bật của V-pop và thường xuyên đảm nhận vai trò dàn dựng âm nhạc trong các liveshow lớn của Mỹ Tâm. Sự kết hợp này được đánh giá là bảo chứng cho chất lượng phần âm nhạc của phim, đặc biệt trong bối cảnh tác phẩm mang màu sắc hành động xen lẫn tâm lý.

"Tôi siêu ấn tượng với phần hành động của phim. Tôi cũng thích xem phim hành động nhưng đây có lẽ là lần đầu tôi phải bấu chặt vào ghế khi xem. Những cú ra đòn quá thật, quá ấn tượng, đi cùng với đó là phần film score làm rất ấn tượng. Tôi được biết anh Khắc Hưng là giám đốc âm nhạc của phim, nên cũng không quá bất ngờ với chất lượng âm nhạc này" - Đức Phúc cho biết.

Bên cạnh nhạc phim, "best cut" (những đoạn video clip ngắn các cảnh quay ấn tượng) đầu tiên của phim cũng được giới thiệu. Đó là phân cảnh Tài đuổi theo tên đàn em đang cầm tiền bỏ chạy khỏi quán karaoke. Giữa phố đêm đậm chất thành thị, một cuộc chiến đã nổ ra để tranh giành chiếc túi chứa số tiền khổng lồ.

Phim chính thức ra rạp từ ngày 6-3.


Tin liên quan

Mai Tài Phến khen Mỹ Tâm là "Nữ hoàng one shot"

Mai Tài Phến khen Mỹ Tâm là "Nữ hoàng one shot"

(NLĐO) - Mai Tài Phến dành nhiều lời khen cho "Út Tâm" trong tác phẩm điện ảnh đầu tay anh đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết!

(NLĐO) - Nhà sản xuất Mỹ Tâm, đạo diễn Mai Tài Phến cùng dàn diễn viên phim "Tài" diện áo dài chúc khán giả một năm "mã đáo thành công".

Mỹ Tâm không phải "chính" cũng chẳng "phụ" của Mai Tài Phến

(NLĐO) - Phim điện ảnh "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn, trưa 11-2, tung poster lộ diện dàn diễn viên.

