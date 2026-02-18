HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết!

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhà sản xuất Mỹ Tâm, đạo diễn Mai Tài Phến cùng dàn diễn viên phim "Tài" diện áo dài chúc khán giả một năm "mã đáo thành công".

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, ê-kíp phim "Tài" tung bộ ảnh theo concept "mã đáo thành công". Trong ảnh, lấy tông vàng - xanh chủ đạo, ngoài "cặp đôi" Mỹ Tâm - Mai Tài Phến còn có NSƯT Hạnh Thuý, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Vinh Râu, Quang Trung, Sỹ Toàn, Trần Kim Hải.

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết! - Ảnh 1.

Nhà sản xuất kiêm diễn viên, ca sĩ Mỹ Tâm

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết! - Ảnh 2.

Đạo diễn, diễn viên Mai Tài Phến

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết! - Ảnh 3.

Diễn viên Hồng Ánh

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết! - Ảnh 4.

Vinh Râu

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết! - Ảnh 5.

NSƯT Hạnh Thúy

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết! - Ảnh 6.

Sỹ Toàn

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết! - Ảnh 7.

Long Đẹp Trai

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết! - Ảnh 8.

Quang Trung

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết! - Ảnh 9.

Trần Kim Hải

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết! - Ảnh 10.

Ê-kíp phim "Tài"

Các nghệ sĩ cầm bao lì xì, trang phục áo dài rực rỡ, biểu cảm rạng ngời, gợi mở một câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc về tình thân, sự tha thứ và hành trình cảm thông, thấu hiểu giữa các thế hệ trong gia đình.

Theo đại diện nhà sản xuất, bộ ảnh không chỉ đơn thuần là hình ảnh chúc Tết mà còn là thông điệp của phim: "Chúng tôi muốn khán giả nhìn thấy một gia đình rất quen thuộc - nơi có yêu thương, mâu thuẫn, tổn thương nhưng cuối cùng vẫn luôn tìm được cách quay về bên nhau."

"Happy Lunar New Year! Mở đầu năm mới Bính Ngọ với chiếc ảnh thật tươi xinh rực rỡ của dàn diễn viên phim "Tài". Xin gởi lời chúc thân thương đến tất cả chúng ta sẽ có năm mới thật nhiều sức khoẻ, bình an, một năm mã đáo thành công rực rỡ và hẹn nhau ngày ra rạp để cùng đón xem phim "Tài" nhé!" - Mỹ Tâm thổ lộ.

Đạo diễn Mai Tài Phến nhắn nhủ ngày đầu năm: "Kính chúc mọi người một mùa xuân trọn vẹn bình yên, tài lộc đầy nhà, tâm an vạn sự như ý".

"Tài" khai thác câu chuyện gia đình dưới góc nhìn hiện đại, kết hợp yếu tố cảm xúc, hài hước và những lát cắt đời sống chân thực. Phim ra rạp từ 6-3.

Tin liên quan

"Cô út" Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng vài lần cãi nhau

"Cô út" Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng vài lần cãi nhau

(NLĐO) - Trong quá trình quay phim "Tài", Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cũng có vài lần "cơm không lành, canh không ngọt".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến hé lộ về "đứa con tinh thần"

(NLĐO) - Nhà sản xuất Mỹ Tâm và đạo diễn kiêm diễn viên Mai Tài Phến tung poster quảng bá cho dự án phim "Tài".

Mỹ Tâm bật mí lý do làm phim do Mai Tài Phến đạo diễn

(NLĐO) - Mỹ Tâm là nhà sản xuất của phim "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn, biên kịch và kiêm luôn nam chính.

Mỹ Tâm Mai Tài Phến Tết Bính Ngọ 2026 mã đáo thành công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo