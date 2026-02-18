Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết!

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, ê-kíp phim "Tài" tung bộ ảnh theo concept "mã đáo thành công". Trong ảnh, lấy tông vàng - xanh chủ đạo, ngoài "cặp đôi" Mỹ Tâm - Mai Tài Phến còn có NSƯT Hạnh Thuý, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Vinh Râu, Quang Trung, Sỹ Toàn, Trần Kim Hải.

Các nghệ sĩ cầm bao lì xì, trang phục áo dài rực rỡ, biểu cảm rạng ngời, gợi mở một câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc về tình thân, sự tha thứ và hành trình cảm thông, thấu hiểu giữa các thế hệ trong gia đình.

Theo đại diện nhà sản xuất, bộ ảnh không chỉ đơn thuần là hình ảnh chúc Tết mà còn là thông điệp của phim: "Chúng tôi muốn khán giả nhìn thấy một gia đình rất quen thuộc - nơi có yêu thương, mâu thuẫn, tổn thương nhưng cuối cùng vẫn luôn tìm được cách quay về bên nhau."

"Happy Lunar New Year! Mở đầu năm mới Bính Ngọ với chiếc ảnh thật tươi xinh rực rỡ của dàn diễn viên phim "Tài". Xin gởi lời chúc thân thương đến tất cả chúng ta sẽ có năm mới thật nhiều sức khoẻ, bình an, một năm mã đáo thành công rực rỡ và hẹn nhau ngày ra rạp để cùng đón xem phim "Tài" nhé!" - Mỹ Tâm thổ lộ.

Đạo diễn Mai Tài Phến nhắn nhủ ngày đầu năm: "Kính chúc mọi người một mùa xuân trọn vẹn bình yên, tài lộc đầy nhà, tâm an vạn sự như ý".

"Tài" khai thác câu chuyện gia đình dưới góc nhìn hiện đại, kết hợp yếu tố cảm xúc, hài hước và những lát cắt đời sống chân thực. Phim ra rạp từ 6-3.