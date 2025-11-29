Mỹ tiếp tục siết nhập cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27-11 tuyên bố sẽ "tạm dừng vĩnh viễn việc nhập cư" từ các nước nghèo trong động thái có thể giáng đòn mạnh vào một quốc gia vốn từ lâu tự xem mình là nơi chào đón người nhập cư.

Nhà lãnh đạo Mỹ có bước đi trên theo sau vụ nổ súng nhằm vào hai thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia làm nhiệm vụ tuần tra ở thủ đô Washington hôm 26-11, khiến một người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Nghi phạm là một công dân Afghanistan từng làm việc với Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) ở Afghanistan. Người này đến Mỹ theo một chương trình được triển khai khi nước này rút quân khỏi Afghanistan.

Một người phụ nữ bế theo trẻ nhỏ đến Tòa án Di trú ở TP New York, bang New York - Mỹ hôm 13-11 Ảnh: AP

Vụ việc cũng khiến ông Donald Trump kêu gọi điều tra lại tất cả người tị nạn Afghanistan đã nhập cảnh thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Sau đó, Giám đốc Sở Di trú và nhập tịch Mỹ Joseph Edlow hôm 27-11 cho biết cơ quan này sẽ thực hiện thêm các bước để kiểm tra người đến từ 19 quốc gia "có rủi ro cao" nhưng không nêu tên các nước này.

Hồi tháng 6-2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cấm công dân của 12 quốc gia đến Mỹ và hạn chế việc nhập cảnh từ 7 quốc gia khác, với lý do an ninh quốc gia. Khả năng trục xuất thêm nhiều người đe dọa gây hại đến kinh tế Mỹ vì, theo Cục Thống kê Lao động, người nhập cư đang đảm nhận gần 31 triệu công việc ở nước này.