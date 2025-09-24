Nhiều người bị bắn tỉa tại cơ quan về người nhập cư Mỹ

Theo AP và Independent, 3 người vừa bị bắn tỉa tại trụ sở cơ quan về người nhập cư Mỹ ICE ở TP Dallas, bang Texas. Quyền Giám đốc ICE Todd Lyon đã xác nhận với truyền thông về sự việc trong ngày 24-9 (giờ địa phương).

“Có thể là nhân viên, có thể là thường dân đến thăm cơ sở, cũng có thể là tù nhân. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang xử lý vụ việc” - ông Lyons nói về những người bị bắn.

Quyền giám đốc ICE cũng xác nhận kẻ nổ súng đã tự sát. Thông tin từ phía cảnh sát cho hay nghi phạm đã thực hiện vụ bắn tỉa từ tòa nhà liền kề.

Cảnh sát phong tỏa đoạn đường trước trụ sở cơ quan về người nhập cư Mỹ ICE ở TP Dallas, bang Texas ngày 24-9 - Ảnh: AP

Người phát ngôn của cảnh sát Dallas, sĩ quan Jonathan E. Maner, cho biết trong một email rằng 2 người đã được đưa đến bệnh viện vì vết thương do súng bắn, người thứ ba đã tử vong tại hiện trường sau vụ nổ súng.

Bệnh viện Parkland xác nhận đã tiếp nhận 2 bệnh nhân từ vụ việc tại cơ sở ICE, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, cảnh sát đã phản hồi cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ một cảnh sát trên đường cao tốc North Stemmons vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng 24-9 (giờ Mỹ). Cuộc điều tra sơ bộ xác định rằng một người đã bắn vào tòa nhà chính phủ từ mái một tòa nhà liền kề, là văn phòng luật sư chuyên về di trú.

Sở Cứu hỏa và cứu hộ Dallas cũng được huy động lúc 6 giờ 41 phút sau khi nhận được thông báo.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết các chi tiết vẫn đang được làm rõ, nhưng cơ quan này xác nhận đã có "nhiều người bị thương và tử vong".

Theo bà Noem, động cơ vụ việc vẫn chưa rõ ràng song lưu ý rằng đã có sự gia tăng các vụ tấn công nhắm vào các nhân viên ICE.

Hàng chục xe cứu thương được nhìn thấy dọc theo xa lộ gần cơ sở này.

Phó giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Dan Bongino đã có mặt tại hiện trường vụ án và cho biết cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan.