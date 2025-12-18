HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Mỹ trình làng "Viagra cho quý cô", có tác dụng 10-15 phút

Thu Anh

(NLĐO) - Một loại kem bôi trị giảm ham muốn cho nữ giới bắt đầu được bán ở một số tiểu bang của Mỹ, sử dụng sildenafil, hoạt chất chính trong Viagra.

Theo Fox5 San Diego, loại kem bôi ngoài da đầu tiên được sử dụng như Viagra cho quý cô đã được Daré Bioscience - một tập đoàn công nghệ sinh học có trụ sở tại TP San Diego, bang California, Mỹ - tung ra thị trường ở một số tiểu bang nước này.

Sản phẩm được sử dụng như thuốc nhằm điều trị giảm ham muốn tình dục ở nữ giới, sử dụng sildenafil, hoạt chất chính trong loại thuốc điều trị rối loạn cương dương nổi tiếng Viagra.

Mỹ trình làng "Viagra cho quý cô", có tác dụng 10-15 phút - Ảnh 1.

"Viagra cho quý cô" sử dụng hoạt chất tương tự Viagra, nhưng được bào chế dưới dạng kem bôi - Minh họa AI: Thu Anh

Liệu pháp này được đặt tên là "DARE to PLAY" và được quảng cáo là chỉ tiêu tốn 10 USD cho một lần sử dụng.

Kem bôi này hoạt động gần giống viên Viagra nổi tiếng, giúp cải thiện lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục trong vòng 10-15 phút, bắt đầu có hiệu quả chỉ vài phút sau khi thoa lên vùng kín.

Theo một thống kê từ hệ thống y tế Cleveland Clinic của Mỹ, hơn 40% phụ nữ cho biết họ gặp phải rối loạn chức năng tình dục theo các mức độ khác nhau.

Truyền thông Mỹ cho biết kem này được bán dưới dạng sản phẩm pha chế theo Mục 503B, có nghĩa là nó được sản xuất tại một cơ sở gia công bên ngoài và chịu sự kiểm tra của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), nhưng FDA không trực tiếp đánh giá phương pháp này về độ an toàn, hiệu quả hoặc chất lượng.

Nhà sản xuất cho biết họ đang nỗ lực hoàn tất thủ tục để kem này được FDA cấp phép đầy đủ. Hiện kem bôi "Viagra cho quý cô" mới chỉ được bán ở 10 tiểu bang của Mỹ, dự kiến đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau mới xuất hiện rộng rãi trên toàn quốc.

Tin liên quan

Bác sĩ nói gì về hiện tượng lệch lạc tình dục?

Bác sĩ nói gì về hiện tượng lệch lạc tình dục?

(NLĐO) - Lệch lạc tình dục là rối loạn cảm xúc, hành vi với biểu hiện đa dạng, không chỉ do đạo đức, thói quen mà còn liên quan rối loạn tâm thần, nghiện chất.

Người chồng "nhận án vô sinh", 2 tháng sau vỡ òa vì vợ mang thai tự nhiên

(NLĐO) - Sau 3 năm hiếm muộn vì chồng bị “vô sinh không rõ nguyên nhân”, cặp vợ chồng bất ngờ đón tin vui mang thai tự nhiên.

Quý ông dễ “yếu” nếu để chỉ số này tăng cao

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Đức cho thấy một chỉ số tưởng chừng không liên quan có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến "chuyện ấy" của quý ông.

