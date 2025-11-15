Phát hiện công dụng mới bất ngờ của Viagra

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Clinical Investigation, Viagra có thể đem lại hy vọng mới cho một số người mắc bệnh điếc bẩm sinh.

Theo nhóm nghiên cứu, khoảng 3/2.000 người sinh ra đã bị suy giảm thính lực do bệnh điếc. Đây là một bệnh lý thường không thể đảo ngược.

Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi sau phát hiện về 3 đột biến gene gây ra một dạng suy giảm thính giác bẩm sinh hiếm gặp.

Viagra đem lại hy vọng mới cho một số trường hợp mắc bệnh điếc bẩm sinh - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Các đột biến này xảy ra trong gene mã hóa một loại enzyme gọi là carboxypeptidase D (CPD).

Thông qua phân tích sâu hơn mô da người và tế bào từ ốc tai của chuột được thiết kế để mang gene CPD không hoạt động, các nhà nghiên cứu xác định rằng những thay đổi gene liên quan đến bệnh điếc đã can thiệp vào quá trình sản xuất axit amin arginine.

Không có arginine đồng nghĩa với việc không có oxit nitric, một phân tử truyền tín hiệu quan trọng trong hệ thần kinh.

Xem xét trên chuột thí nghiệm cho thấy sự thiếu hụt phân tử này khiến tế bào cảm giác của tai chuột bị căng thẳng và chết, đặc biệt là ở các sợi lông ngắn quan trọng đối với thính giác.

Điều đáng mừng là khi nhóm nghiên cứu bổ sung arginine, tình trạng chết tế bào đã giảm và nồng độ oxit nitric được phục hồi, giúp giảm căng thẳng tế bào.

Ngoài ra, các thay đổi về gene nói trên cũng làm giảm guanosine monophosphate vòng (cGMP).

Đó cũng là một chất dẫn truyền tín hiệu thần kinh thính giác quan trọng, đã được biết đến từ lâu. Sự suy giảm nồng độ cGMP được chứng minh là có liên quan trực tiếp đến một số loại bệnh điếc.

Đối với trường hợp này, các nhà khoa học chỉ ra rằng thuốc sildenafil (Viagra) có tác dụng tăng cường phân tử tín hiệu cGMP, giúp đảo ngược những thay đổi bất lợi dẫn đến bệnh điếc.

"Điều thực sự có tác động lớn là chúng tôi không chỉ hiểu được cơ chế tế bào và phân tử cơ bản gây ra loại điếc này mà còn tìm ra phương pháp điều trị đầy hứa hẹn cho những bệnh nhân này" - nhà khoa học thần kinh Rong Grace Zhai từ Đại học Chicago (Mỹ), đồng tác giả, nói với Science Alert.

Một điều quan trọng khác đó là các phương thuốc tiềm năng nói trên đều có sẵn trên thị trường, thuận lợi cho các nghiên cứu tiếp nối và ứng dụng trong tương lai.

Arginine, dưới dạng L-arginine, là một axit amin thiết yếu và có sẵn rộng rãi trên thị trường dưới dạng thực phẩm bổ sung; trong khi Viagra là một thuốc đã được các cơ quan y tế trên thế giới phê duyệt và bán rộng rãi từ lâu để điều trị chứng rối loạn cương dương.



