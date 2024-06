Mỹ - Trung lời qua tiếng lại tại Đối thoại Shangri-La

"Bất chấp xung đột ở châu Âu và Trung Đông, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên của chúng tôi" – ông chủ Lầu Năm Góc tuyên bố tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia lo ngại xung đột Nga-Ukraine và khủng hoảng Gaza khiến Mỹ xao nhãng cam kết của họ ở châu Á-Thái Bình Dương.

"An ninh của Mỹ chỉ có thể được đảm bảo nếu an ninh châu Á được đảm bảo. Đó là lí do Mỹ từ lâu đã hiện diện trong khu vực" – Bộ trưởng Austin khẳng định, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đồng minh trong khu vực.

"Tranh chấp cần được giải quyết thông qua đối thoại, không phải đe dọa hay xung đột, và chắc chắn không phải thông qua cái gọi là trừng phạt" – Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, ám chỉ hành động của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm biển Đông.

Đáp lại, Trung tướng Trung Quốc Cảnh Kiến Phong cho rằng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ được triển khai nhằm "gây chia rẽ, kích động đối đầu và gieo rắc bất ổn". Ông Cảnh là Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

"Nó chỉ phục vụ lợi ích địa chính trị ích kỷ của Mỹ, đi ngược lại xu hướng lịch sử và nguyện vọng chung của các nước trong khu vực về hòa bình, phát triển và hợp tác cùng có lợi" – ông Cảnh nhận xét.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Singapore ngày 1-6. Ảnh: Reuters

Washington đã viện trợ quân sự hàng chục tỉ USD cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022, bao gồm khoản viện trợ 61 tỉ USD được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước. Washington cũng tiếp tục cung cấp khí tài cho Israel, bên cạnh khoản viện trợ 26 tỉ USD hỗ trợ thêm cho quốc gia này.

Gói viện trợ bổ sung được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng rồi còn bao gồm khoảng 8 tỉ USD nhằm đối phó với Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Phát biểu trong lễ khai mạc Đối thoại Shangri-La tối 31-5, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr chỉ trích điều ông mô tả là "hành động bất hợp pháp, cưỡng bức và gây hấn" trên biển Đông.

Cho rằng những hành vi quấy rối mà Philippines phải đối mặt là nguy hiểm, Bộ trưởng Austin nhắc lại hiệp ước phòng thủ chung giữa Washington và Manila là "hiệp ước sắt đá".

Ông Austin đồng thời khẳng định mục đích là để căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila không vượt tầm kiểm soát.

Trong khi đó, Trung tướng Cảnh nhấn mạnh những hiệp ước như trên chỉ gây bất ổn cho khu vực.

"Nước láng giềng thi thoảng tranh cãi là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chúng ta cần giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, thay vì mời sói vào nhà và đùa với lửa" – ông nhìn nhận.