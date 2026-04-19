Quốc tế

Mỹ tuyên bố sẽ bắt giữ tàu liên quan đến Iran

Huệ Bình

(NLĐO) - Kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ được đưa ra lúc căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, mà đỉnh điểm là các vụ tấn công tàu thuyền sáng ngày 18-4.

Tờ The Wall Street Journal hôm 18-4 đưa tin Mỹ dự kiến sẽ triển khai lực lượng lên tàu và tịch thu các tàu hàng, tàu chở dầu liên quan tới Iran. Các cuộc vây bắt này sẽ diễn ra tại các hải phận quốc tế và không chỉ giới hạn trong phạm vi Trung Đông.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, khẳng định: "Mỹ sẽ ráo riết truy đuổi bất kỳ tàu nào treo cờ Iran hoặc bất cứ phương tiện nào có ý định hỗ trợ vật chất cho quốc gia này. Đối tượng bao gồm cả các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" đang vận chuyển dầu cho Iran".

Mỹ tuyên bố sẽ bắt giữ tàu liên quan đến Iran - Ảnh 1.

Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: AP

Ông Caine giải thích: "Như hầu hết quý vị đã biết, "hạm đội bóng tối" là những con tàu trốn tránh các quy định quốc tế, các lệnh trừng phạt hoặc các yêu cầu về bảo hiểm".

Cũng theo lời ông Caine, chiến dịch này sẽ được điều hành một phần bởi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây là mắt xích quan trọng trong chiến dịch tổng lực nhằm vào Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump với tên gọi "Economic Fury" (tạm dịch: Cơn thịnh nộ kinh tế).

Song song với đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã triển khai các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các tàu thuyền, công ty và các cá nhân liên quan đến mạng lưới buôn bán dầu của Iran. Các công tố viên Mỹ hiện chuẩn bị để truy tố bất kỳ ai "bị bắt quả tang đang mua hoặc bán dầu thô chịu lệnh trừng phạt".

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly chia sẻ với tờ The Wall Street Journal rằng Tổng thống Donald Trump "lạc quan" rằng các biện pháp mới này sẽ dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.

Mỹ tuyên bố sẽ bắt giữ tàu liên quan đến Iran - Ảnh 2.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG 111) của Hải quân Mỹ trên vùng biển quốc tế. Ảnh: X/CENTCOM

Theo The Wall Street Journal, hành động quân sự tiềm tàng của Mỹ diễn ra khi Iran thắt chặt quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, bao gồm cả việc tấn công một số tàu vào sáng ngày 18-4.

Tờ báo dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ đã đẩy lùi 23 tàu đang cố gắng rời các cảng của Iran kể từ khi bắt đầu lệnh phong tỏa eo biển này hôm 13-4.

Việc mở rộng các hoạt động hải quân ra ngoài khu vực Trung Đông sẽ giúp Mỹ gia tăng lợi thế trước Iran, cho phép họ kiểm soát số lượng lớn các tàu chở dầu hoặc vũ khí hướng về phía Iran.

Phó giáo sư luật Mark Nevitt tại Trường Đại học Emory (Mỹ) nhận định: "Đây là một cách tiếp cận mang tính cực đoan hóa để gây áp lực tối đa lên Iran".

Trước đó vào ngày 18-4, Iran tuyên bố tái áp đặt quyền kiểm soát quân sự đối với eo biển Hormuz và dự định duy trì tình trạng này cho đến khi Mỹ bảo đảm quyền tự do đi lại tuyệt đối cho các tàu hàng đến và đi từ Iran.

Ngoài ra, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 18-4 tuyên bố trên Telegram rằng hải quân Iran sẵn sàng giáng xuống những "thất bại cay đắng mới" cho đối thủ.

Điểm nóng xung đột ngày 19-4: Nội bộ Iran lủng củng về eo biển Hormuz?

Điểm nóng xung đột ngày 19-4: Nội bộ Iran lủng củng về eo biển Hormuz?

(NLĐO) - Ít nhất 3 tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz sau khi Iran tái áp đặt phong tỏa, khiến hàng ngàn tàu mắc kẹt và thương mại hàng hải rơi vào hỗn loạn

Hải quân Iran nổ súng ở eo biển Hormuz

(NLĐO) - Ngày 18-4, các tàu chiến của Iran đã nổ súng vào một tàu dầu tại eo biển Hormuz ngay sau khi Tehran tái áp đặt lệnh phong tỏa để đáp trả phía Mỹ.

Chiến sự Trung Đông ngày 18-4: Iran muốn "bước ngoặt" về Hormuz; tổng thống Mỹ đe dọa tấn công

(NLĐO) - Dự thảo luật khẩn cấp "Ngày quốc gia Eo biển Hormuz" nhằm khẳng định chủ quyền tuyến đường thủy này đã được trình lên Quốc hội Iran.

Donald Trump Trung Đông tàu chở dầu Mỹ - Iran eo biển Hormouz
