HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hải quân Iran nổ súng ở eo biển Hormuz

Thu Hương

(NLĐO) - Ngày 18-4, các tàu chiến của Iran đã nổ súng vào một tàu dầu tại eo biển Hormuz ngay sau khi Tehran tái áp đặt lệnh phong tỏa để đáp trả phía Mỹ.

Tờ Telegraph dẫn nguồn từ Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết 2 tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào một tàu dầu tại vị trí cách Oman 20 hải lý (khoảng 37 km) về phía Đông Bắc. 

UKMTO thông tin vụ việc xảy ra không có cảnh báo trước, song tàu và thủy thủ đoàn được báo cáo đã an toàn.

Sự việc diễn ra sau khi Bộ Chỉ huy quân sự chung của Iran tuyên bố "quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được khôi phục về trạng thái trước đây…, dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang". 

Tehran cho biết sẽ tiếp tục chặn vận tải qua eo biển Hormuz cho đến khi nào lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ phía Mỹ vẫn còn hiệu lực.

Hải quân Iran nổ súng vào tàu dầu tại eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Các tàu chở dầu và tàu hàng nối nhau tại eo biển Hormuz, nhìn từ Khor Fakkan - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 11-3. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 17-4, Tổng thống Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một rằng chiến dịch phong tỏa của Mỹ "sẽ duy trì toàn lực" cho đến khi đạt được thỏa thuận, bao gồm về chương trình hạt nhân của Iran. 

Ông Donald Trump cảnh báo sẽ "bắt đầu ném bom trở lại" nếu một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn không được ký kết trước ngày 22-4 - ngày hết hạn của lệnh ngừng bắn hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong một tuyên bố hiếm hoi ngày 18-4 đã cam kết sẽ "khiến kẻ thù phải nếm mùi cay đắng từ những thất bại mới".

Vụ nổ súng và các lệnh phong tỏa đối ứng đang đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Theo dữ liệu từ công ty Kpler, hoạt động di chuyển qua eo biển Hormuz hiện bị giới hạn trong các hành lang cần sự chấp thuận của Iran. 

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã buộc 21 tàu quay trở lại Iran kể từ khi nước này bắt đầu lệnh phong tỏa vào ngày 13-4.

Mỹ bất ngờ mang tin vui cho Nga, đẩy châu Âu vào thế khó

Mỹ bất ngờ mang tin vui cho Nga, đẩy châu Âu vào thế khó

(NLĐO) - Bộ Tài chính Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt cho phép chủ hàng bán, vận chuyển và dỡ các lô dầu Nga đã được chất lên tàu trước ngày 17-4, theo TASS

Iran phản bác tuyên bố của ông Donald Trump, nhấn mạnh 4 yêu cầu ở Hormuz

(NLĐO) - Dữ liệu từ các trang theo dõi tàu biển cho thấy eo biển Hormuz đã được khơi thông nhưng vẫn còn một số hạn chế.

Trung Quốc "sẵn sàng tiếp nhận uranium", ông Donald Trump nói Mỹ sẽ vào Iran để lấy

(NLĐO) - Nếu đúng như những gì tổng thống Mỹ nói, việc từ bỏ uranium và đồng ý cho quân đội Mỹ tiến vào lãnh thổ sẽ là những sự nhượng bộ rất lớn của Iran.

Mỹ Donald Trump Iran eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo