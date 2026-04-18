Hải quân Iran nổ súng ở eo biển Hormuz

Tờ Telegraph dẫn nguồn từ Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết 2 tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào một tàu dầu tại vị trí cách Oman 20 hải lý (khoảng 37 km) về phía Đông Bắc.

UKMTO thông tin vụ việc xảy ra không có cảnh báo trước, song tàu và thủy thủ đoàn được báo cáo đã an toàn.

Sự việc diễn ra sau khi Bộ Chỉ huy quân sự chung của Iran tuyên bố "quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được khôi phục về trạng thái trước đây…, dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang".

Tehran cho biết sẽ tiếp tục chặn vận tải qua eo biển Hormuz cho đến khi nào lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ phía Mỹ vẫn còn hiệu lực.

Các tàu chở dầu và tàu hàng nối nhau tại eo biển Hormuz, nhìn từ Khor Fakkan - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 11-3. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 17-4, Tổng thống Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một rằng chiến dịch phong tỏa của Mỹ "sẽ duy trì toàn lực" cho đến khi đạt được thỏa thuận, bao gồm về chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Donald Trump cảnh báo sẽ "bắt đầu ném bom trở lại" nếu một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn không được ký kết trước ngày 22-4 - ngày hết hạn của lệnh ngừng bắn hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong một tuyên bố hiếm hoi ngày 18-4 đã cam kết sẽ "khiến kẻ thù phải nếm mùi cay đắng từ những thất bại mới".

Vụ nổ súng và các lệnh phong tỏa đối ứng đang đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Theo dữ liệu từ công ty Kpler, hoạt động di chuyển qua eo biển Hormuz hiện bị giới hạn trong các hành lang cần sự chấp thuận của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã buộc 21 tàu quay trở lại Iran kể từ khi nước này bắt đầu lệnh phong tỏa vào ngày 13-4.