Mỹ tuyên bố thu gần nửa tỉ USD tiền điện tử của Iran, sức ép tiếp tục gia tăng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 29-4 cho biết Mỹ đã tịch thu “gần nửa tỉ USD” tài sản tiền điện tử của Iran.

Ông Bessent nói với đài Fox News: "Chúng tôi đã tịch thu được khoảng 350 triệu USD tài sản tiền điện tử và thêm vào đó là 100 triệu USD khác mà chúng tôi mới thu được gần đây, vậy là chúng tôi đã gần đạt mức nửa tỉ USD. Chúng tôi đang đóng băng các tài khoản ngân hàng ở khắp mọi nơi".

Theo ông, chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" của Mỹ đã đẩy chính phủ Iran vào khủng hoảng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AP

Ông cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tiến hành chiến dịch gây áp lực kinh tế vào tháng 3 năm ngoái và yêu cầu ông "tăng cường áp lực hơn nữa" khoảng 3 tuần trước.

Mỹ đang gây áp lực lên các chính phủ và công ty nước ngoài để cắt đứt quan hệ với Iran.

Ông Bessent nói thêm chiến dịch gây áp lực kinh tế và việc phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran sẽ gây thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế nước này.

Đáp lại, Iran chế giễu chiến dịch của Mỹ khi nói điều này sẽ chỉ đẩy giá dầu lên cao.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đã bác bỏ sức ép từ lệnh cấm vận đang diễn ra của Mỹ. Ông cho hay đến nay chưa có giếng dầu nào của Iran bị ảnh hưởng và báo hiệu nước này sẵn sàng chịu đựng áp lực kinh tế trong ít nhất 30 ngày nữa.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn khẳng định lệnh cấm vận của họ đang phát huy tác dụng, lập luận nếu Iran không thể xuất khẩu dầu sẽ buộc phải tích trữ dầu cho đến khi cạn sức chứa và sản xuất ngừng lại. Hậu quả của việc này là không hề nhỏ.

Các chuyên gia cảnh báo việc buộc phải đóng các giếng dầu mang theo rủi ro làm hỏng các mỏ ngầm, làm thay đổi dòng chảy của dầu và khiến việc khai thác một số mỏ trở nên khó khăn hoặc tốn kém hơn trong tương lai.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy lượng dầu dự trữ của Iran đã tăng vọt kể từ khi Mỹ bắt đầu áp lệnh phong tỏa vào ngày 13-4.

Theo Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu, tính đến ngày 20-4, các bể chứa tại đảo Kharg, nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, đã đạt khoảng 74% công suất, tiếp nhận thêm khoảng 3 triệu thùng dầu.

Vì các lý do liên quan đến an toàn và vận hành, các công ty dầu mỏ thường tránh việc bơm dầu vào kho chứa vượt quá mức 80% công suất.

Chia sẻ với Al Jazeera, bà Muyu Xu, nhà phân tích dầu thô cấp cao tại Công ty Kpler, nhận định lệnh phong tỏa có thể buộc Iran phải cắt giảm sản lượng nhưng bất kỳ đợt điều chỉnh nào cũng có khả năng diễn ra một cách từ từ.