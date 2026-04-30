Quốc tế

Mỹ tuyên bố thu gần nửa tỉ USD tiền điện tử của Iran, sức ép tiếp tục gia tăng

Xuân Mai

(NLĐO) - Iran cho rằng việc Mỹ gây áp lực kinh tế và phong tỏa các cảng của Iran sẽ chỉ đẩy giá dầu lên cao.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 29-4 cho biết Mỹ đã tịch thu “gần nửa tỉ USD” tài sản tiền điện tử của Iran.

Ông Bessent nói với đài Fox News: "Chúng tôi đã tịch thu được khoảng 350 triệu USD tài sản tiền điện tử và thêm vào đó là 100 triệu USD khác mà chúng tôi mới thu được gần đây, vậy là chúng tôi đã gần đạt mức nửa tỉ USD. Chúng tôi đang đóng băng các tài khoản ngân hàng ở khắp mọi nơi".

Theo ông, chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" của Mỹ đã đẩy chính phủ Iran vào khủng hoảng.

img

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AP

Ông cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tiến hành chiến dịch gây áp lực kinh tế vào tháng 3 năm ngoái và yêu cầu ông "tăng cường áp lực hơn nữa" khoảng 3 tuần trước.

Mỹ đang gây áp lực lên các chính phủ và công ty nước ngoài để cắt đứt quan hệ với Iran.

Ông Bessent nói thêm chiến dịch gây áp lực kinh tế và việc phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran sẽ gây thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế nước này.

Đáp lại, Iran chế giễu chiến dịch của Mỹ khi nói điều này sẽ chỉ đẩy giá dầu lên cao. 

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đã bác bỏ sức ép từ lệnh cấm vận đang diễn ra của Mỹ. Ông cho hay đến nay chưa có giếng dầu nào của Iran bị ảnh hưởng và báo hiệu nước này sẵn sàng chịu đựng áp lực kinh tế trong ít nhất 30 ngày nữa.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn khẳng định lệnh cấm vận của họ đang phát huy tác dụng, lập luận nếu Iran không thể xuất khẩu dầu sẽ buộc phải tích trữ dầu cho đến khi cạn sức chứa và sản xuất ngừng lại. Hậu quả của việc này là không hề nhỏ. 

Các chuyên gia cảnh báo việc buộc phải đóng các giếng dầu mang theo rủi ro làm hỏng các mỏ ngầm, làm thay đổi dòng chảy của dầu và khiến việc khai thác một số mỏ trở nên khó khăn hoặc tốn kém hơn trong tương lai. 

Dữ liệu vệ tinh cho thấy lượng dầu dự trữ của Iran đã tăng vọt kể từ khi Mỹ bắt đầu áp lệnh phong tỏa vào ngày 13-4.

Theo Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu, tính đến ngày 20-4, các bể chứa tại đảo Kharg, nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, đã đạt khoảng 74% công suất, tiếp nhận thêm khoảng 3 triệu thùng dầu.

Vì các lý do liên quan đến an toàn và vận hành, các công ty dầu mỏ thường tránh việc bơm dầu vào kho chứa vượt quá mức 80% công suất. 

Chia sẻ với Al Jazeera, bà Muyu Xu, nhà phân tích dầu thô cấp cao tại Công ty Kpler, nhận định lệnh phong tỏa có thể buộc Iran phải cắt giảm sản lượng nhưng bất kỳ đợt điều chỉnh nào cũng có khả năng diễn ra một cách từ từ.

Iran thất thu hơn 6 tỉ USD

Hôm 29-4, Mỹ cho biết tàu thương mại thứ 42 cố gắng vào hoặc ra khỏi các cảng của Iran đã bị chuyển hướng, đồng thời cho biết thêm 41 tàu chở dầu với tổng cộng 69 triệu thùng dầu vẫn không thể tiếp cận các cảng của Iran do lệnh phong tỏa của Mỹ.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết lực 41 tàu chở tổng cộng 69 triệu thùng dầu mà chính quyền Iran không thể bán, ước tính hơn 6 tỉ USD.

Điểm nóng xung đột ngày 30-4: Tính toán "ngầm" của Mỹ và Iran

(NLĐO) - Mỹ và Iran đang trong giai đoạn cạnh tranh căng thẳng, cả hai bên đều tìm cách phát tín hiệu rằng mình có sức bền lớn hơn và có lợi về thời gian.

Iran nhận tin cực xấu: Đồng rial thấp kỷ lục, 1,8 triệu rial mới đổi được 1 USD

(NLĐO) - Đồng rial của Iran ngày 29-4 xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ và Israel vẫn được duy trì.

Chiến sự Trung Đông ngày 29-4: Ông Donald Trump nói Iran "nên sớm tỉnh ngộ", thêm eo biển bị đe dọa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran "không thể tự mình giải quyết vấn đề" liên quan đến thỏa thuận hạt nhân.

