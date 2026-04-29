Chiến sự Trung Đông ngày 29-4: Ông Donald Trump nói Iran "nên sớm tỉnh ngộ", thêm eo biển bị đe dọa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 29-4: Ông Donald Trump nói Iran "nên sớm tỉnh ngộ", thêm eo biển bị đe dọa

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran "không thể tự mình giải quyết vấn đề" liên quan đến thỏa thuận hạt nhân.

"Iran không thể tự mình giải quyết vấn đề. Họ không biết cách ký kết một thỏa thuận phi hạt nhân. Họ nên sớm tỉnh ngộ!" - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 29-4, kèm theo một bức ảnh đồ họa mang tính đe dọa, mô tả chính ông đang cầm súng và đứng trước cảnh quan mô tả các tòa nhà chìm trong khói lửa giữa hoang mạc.

Bình luận của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc.

Chiến sự Trung Đông 29-4: Ông Donald Trump nói Iran "nên sớm khôn lên", thêm một eo biển bị đe dọa - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Nhà Trắng hôm 25-4 - Ảnh: AP

Các tín hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ khó lòng chấp thuận đề xuất của Iran về việc khai thông eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột trước rồi mới bàn đến thỏa thuận hạt nhân. Đây được xem là đề xuất mới nhất từ phía Iran.

Trước đó, người phát ngôn quân đội Iran đe dọa rằng lực lượng nước này vẫn còn những quân bài chủ chốt và sẵn sàng đáp trả "tàn khốc" hơn trước các hành động gây hấn mới.

Trước đó, ông Donald Trump cũng có bài đăng chỉ trích gay gắt Thủ tướng Đức Friedrich Merz về cuộc xung đột với Iran, sau khi ông Merz bình luận rằng Tehran đang "trên cơ" Washington tại bàn đàm phán và cho rằng Mỹ thiếu chiến lược.

Tổng thống Mỹ đã cáo buộc thủ tướng Đức "nghĩ rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được".

Chiến sự Trung Đông 29-4: Ông Donald Trump nói Iran "nên sớm khôn lên", thêm một eo biển bị đe dọa - Ảnh 2.

Tàu đổ bộ USS Rushmore (LSD 47) của Mỹ hoạt động trên biển Ả Rập hôm 19-4, khu vực gần eo biển Hormuz, trong chiến dịch phong tỏa các cảng và tàu liên quan đến Iran - Ảnh: CENTCOM

Theo Al Jazeera, vào cùng ngày lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng ủng hộ Iran, Lebanon và Palestine, lên án việc Mỹ bắt giữ các tàu của Iran là "cướp biển".

Houthi tuyên bố họ "không trung lập" và đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb nếu căng thẳng leo thang.

"Cổng nước mắt" Bab al-Mandeb nằm giữa Yemen và Sừng châu Phi, vốn là tuyến đường thủy hẹp nối liền với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, là "cửa Nam" của biển Đỏ, trong khi kênh đào Suez là "cửa Bắc".

Đây cũng là một trong những tuyến đường thủy huyết mạch của thế giới, nơi lượng lớn dầu mỏ và hàng hóa khác đi qua. Trong bối cảnh Hormuz vẫn tắc nghẽn, việc Bab al-Mandeb bị phong tỏa sẽ là mối đe dọa lớn đối với kinh tế thế giới.

Lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon: Đạn pháo vẫn bay

Theo Al Jazeera, vụ tấn công "hai phát" - tức chiến thuật tấn công 2 lần liên tiếp vào cùng một địa điểm - mà Israel vừa trút vào miền Nam Lebanon đã khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm 3 nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ cứu hộ sau vụ tấn công đầu tiên.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã chỉ trích Israel gay gắt, gọi hành động này là "tội ác".

Trong ngày 28-4, lực lượng Israel tiếp tục các cuộc không kích, pháo kích và phá hủy nhắm vào Lebanon, trong khi Hezbollah tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và bắn tên lửa, cho thấy việc thực thi lệnh ngừng bắn là rất mong manh.

Tin liên quan

(NLĐO) - Chính phủ Mỹ gia tăng áp lực lên Iran, áp đặt lệnh trừng phạt đối với 35 thực thể và cá nhân trong lĩnh vực "ngân hàng ngầm" của Iran.

Điểm nóng xung đột ngày 29-4: NATO lên đối sách giữa chiến sự ở Iran

(NLĐO) - Tính sát thương cao của UAV và tên lửa tầm thấp trong cuộc xung đột ở Iran, và trước đó là ở Ukraine, buộc NATO tăng cường giám sát trên không.

Ông Donald Trump bất ngờ tiết lộ "Iran đang sụp đổ" và muốn mở lại Hormuz ngay

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran mong muốn mở lại eo biển Hormuz sớm nhất có thể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo