Nadal gửi lời nhắn đến Vinicius khi được nhắc về Real Madrid

Dù là huyền thoại quần vợt, Rafa Nadal luôn cho thấy tư duy thể thao mang màu sắc rất “bóng đá” thực dụng, kỷ luật.

Trong một buổi trò chuyện với Jorge Valdano được trích dẫn trên Marca , Nadal khẳng định mình không mê tín như những câu chuyện thường thấy quanh sân đấu, mà đó chỉ là cách anh tìm lại sự tập trung, như các cầu thủ cần vài nhịp chỉnh giày hay giãn cơ trước khi sút phạt.

Điểm thú vị nhất là khi câu chuyện rẽ sang từ khóa Real Madrid, đội bóng gắn bó với Nadal từ nhỏ.

Trước khả năng trở thành Chủ tịch Real Madrid trong tương lai, Nadal không loại trừ nhưng cũng không vội vàng: “Real Madrid hiện có người giỏi nhất nhưng không ai biết được. Về mặt khái niệm thì đó là điều tuyệt đẹp. Nhưng để suy nghĩ nghiêm túc, tôi phải thật sự sẵn sàng. Một phần trong tôi muốn mình có khả năng nghĩ đến điều đó, nhưng tôi không chắc".

Nadal trong buổi phỏng vấn với Valdano (Ảnh: EFE)

Nadal cũng bày tỏ quan điểm về mối quan hệ đang rạn nứt của Xabi Alonso - Vinicius, một chủ đề nóng của bóng đá Tây Ban Nha hiện tại. Anh đánh giá sự cố đã được xử lý đúng cách: “Chỉ cần đối thoại để hiểu nhau. Vinicius cần hiểu ai là người có thẩm quyền, và cậu ấy phải là người chủ động cải thiện. Một ngôi sao vẫn cần đồng đội mạnh mẽ bên cạnh”.

Với việc bị từ chối mức lương như Ronaldo, kèm mâu thuẫn với HLV Xabi Alonso, Vinicius Junior hiện đang "làm mình làm mẩy" ở Real Madrid mùa này, khi xung đột đầu tiên diễn ra từ tháng 7-2025.

Trong câu chuyện về sự cạnh tranh giữa Alcaraz – Sinner, Nadal cũng bày tỏ về ảnh hưởng của "Big 3": "Nếu chúng tôi có ảnh hưởng gì, thì đó là việc chứng minh rằng có thể là đối thủ dữ dội nhất mà vẫn giữ được tình bạn.

Nếu không có cả ba, một người chạm đến đỉnh có lẽ mọi thứ sẽ chững lại. Nhưng vì chúng tôi ở đó, chẳng ai được phép thư giãn”.