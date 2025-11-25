HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nadal gửi lời nhắn đến Vinicius khi được nhắc về Real Madrid

Quốc An

(NLĐO) - Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Nadal được nhắc về từ khóa Real Madrid đã có nhận xét về mối quan hệ của Xabi Alonso - Vinicius, kèm lời nhắc nhở.

Dù là huyền thoại quần vợt, Rafa Nadal luôn cho thấy tư duy thể thao mang màu sắc rất “bóng đá” thực dụng, kỷ luật.

Trong một buổi trò chuyện với Jorge Valdano được trích dẫn trên Marca , Nadal khẳng định mình không mê tín như những câu chuyện thường thấy quanh sân đấu, mà đó chỉ là cách anh tìm lại sự tập trung, như các cầu thủ cần vài nhịp chỉnh giày hay giãn cơ trước khi sút phạt.

Điểm thú vị nhất là khi câu chuyện rẽ sang từ khóa Real Madrid, đội bóng gắn bó với Nadal từ nhỏ.

Trước khả năng trở thành Chủ tịch Real Madrid trong tương lai, Nadal không loại trừ nhưng cũng không vội vàng: “Real Madrid hiện có người giỏi nhất nhưng không ai biết được. Về mặt khái niệm thì đó là điều tuyệt đẹp. Nhưng để suy nghĩ nghiêm túc, tôi phải thật sự sẵn sàng. Một phần trong tôi muốn mình có khả năng nghĩ đến điều đó, nhưng tôi không chắc".

img

Nadal trong buổi phỏng vấn với Valdano (Ảnh: EFE)

Nadal cũng bày tỏ quan điểm về mối quan hệ đang rạn nứt của Xabi Alonso - Vinicius, một chủ đề nóng của bóng đá Tây Ban Nha hiện tại. Anh đánh giá sự cố đã được xử lý đúng cách: “Chỉ cần đối thoại để hiểu nhau. Vinicius cần hiểu ai là người có thẩm quyền, và cậu ấy phải là người chủ động cải thiện. Một ngôi sao vẫn cần đồng đội mạnh mẽ bên cạnh”.

Với việc bị từ chối mức lương như Ronaldo, kèm mâu thuẫn với HLV Xabi Alonso, Vinicius Junior hiện đang "làm mình làm mẩy" ở Real Madrid mùa này, khi xung đột đầu tiên diễn ra từ tháng 7-2025.

Trong câu chuyện về sự cạnh tranh giữa Alcaraz – Sinner, Nadal cũng bày tỏ về ảnh hưởng của "Big 3": "Nếu chúng tôi có ảnh hưởng gì, thì đó là việc chứng minh rằng có thể là đối thủ dữ dội nhất mà vẫn giữ được tình bạn.

Nếu không có cả ba, một người chạm đến đỉnh có lẽ mọi thứ sẽ chững lại. Nhưng vì chúng tôi ở đó, chẳng ai được phép thư giãn”.

Tin liên quan

Sinner hạ Djokovic, lần đầu vào chung kết Wimbledon, tiếp bước Nadal và Federer

Sinner hạ Djokovic, lần đầu vào chung kết Wimbledon, tiếp bước Nadal và Federer

(NLĐO) - Sinner thắng 3-0 trước Djokovic để vào chung kết Wimbledon và nối bước Nadal, Federer và Murray hạ tay vợt người Serbia ở cả 3 mặt sân khác nhau.

Nadal sẽ nhận vai trò đặc biệt ở Roland Garros mùa tới

(NLĐO) - Đại diện Giải Quần vợt Roland Garros (Pháp mở rộng) 2025 bật mí giải đấu đang lên kế hoạch để Rafael Nadal đảm nhiệm một vai trò trong mùa giải tới.

Vinicius ghi siêu phẩm, Brazil chiếm ngôi nhì bảng CONMEBOL

(NLĐO) - Pha lập công phút 90+8 của Vinicius giúp Brazil đánh bại Colombia 2-1 trên sân nhà, tạm vượt lên nhì bảng khu vực Nam Mỹ tại vòng loại World Cup 2026.

Nadal Vinicius Real Madrid
