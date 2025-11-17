HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

ATP Tour Finals 2025: “Kẻ hủy diệt” Sinner vô địch tuyệt đối

Hoàng Tú

(NLĐO) - “Kẻ hủy diệt” Jannik Sinner đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ATP Finals 2025 bằng một cách không thể hoàn hảo hơn.

Thắng tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz 2-0 (7/6, 7/5) trong trận chung kết, Sinner đã hoàn thành một sứ mạng không tưởng: trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử hai năm liên tiếp đăng quang với thành tích không thua bất kỳ một ván nào.

Có nghĩa là Sinner đã toàn thắng các tay vợt trong Top 10 mà không thua một ván nào. Thậm chí trong 10 trận từ vòng bảng cho đến bán kết rồi chung kết ở hai giải 2024, 2025, Sinner chỉ mất duy nhất một bàn giao bóng trong trận chung kết năm nay trước Alcaraz đang đạt phong độ đỉnh cao từ chuyên môn cho đến tâm lý.

Vô đối trên mặt sân cứng trong nhà

Mọi thông số Alcaraz hơn hẳn Sinner qua 15 lần đối đầu trực tiếp đã trở nên vô nghĩa trên mặt sân cứng trong nhà, cho dù Alcaraz đã từng thắng Sinner trong lần duy nhất cả hai gặp nhau ở mặt sân này ở lần chạm mặt đầu tiên vào năm 2021.

ATP Tour Finals 2025: “Kẻ hủy diệt” Sinner vô địch tuyệt đối - Ảnh 1.

Bốn năm, mọi thứ đã thay đổi. Sinner đã là người khổng lồ khi thi đấu trên mặt sân cứng trong nhà, đã vậy sức mạnh của Sinner còn được nhân đôi khi được thi đấu trên sân nhà trước sự ủng hộ nồng nhiệt của các động viên. Chính nguồn động viên này đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng vừa hay lại thêm chút may cho Sinner.

Trước lợi thế về nhiều mặt, Sinner đã thể hiện một phong cách chơi quần vợt khác hẳn với trước đây. Lối chơi của Sinner trong trận chung kết lần này không đơn thuần là cỗ máy lạnh lùng, gần như không cảm xúc như bao năm qua, thay vào đó Sinner đã chơi quyết liệt, thậm chí có những pha xử lý bóng khéo léo, ngẫu hứng mang thương hiệu Alcaraz.

Sự khác biệt đó, có lẽ đã đem lại bất ngờ cho Alcaraz trong các kế hoạch chuẩn bị hóa giải lối chơi của Sinner. Rõ nhất là thời điểm khi Sinner đối mặt với điểm thua ván đầu tiên, Sinner đã thoát thua bằng cú giao bóng hai có tốc độ lên đến 190 km/giờ bay thẳng vào người Alcaraz.

Một pha xử lý vượt ngoài dự đoán vì thông thường khi giao bóng hai, các tay vợt thường chọn phương án an toàn thay vì chọn giải pháp táo bạo như Sinner mà đó lại là sự quyết đoán của Sinner vào thời khắc đứng sát bên bờ vực thẳm. Điều đó chỉ thấy và tồn tại ở những vận động viên ngôi sao của những ngôi sao.

Không chỉ hay Sinner còn chút may. Nhà thi đấu đang sôi động bỗng im lặng khi đứa con cưng Sinner bị Alcaraz bẻ bàn giao bóng, bàn giao bóng mà Sinner bị bẻ lần đầu tiên sau hai mùa giải ở nơi đây. Nhưng rồi sau đó, Sinner đã may mắn ở thời điểm quan trọng khi anh có cơ hội bẻ bàn giao bóng của Alcaraz: cú trả giao của Sinner chạm cạnh vợt nhưng bóng lại bay lên không trung rồi rơi vào sân và sau đó Sinner đã cân bằng tỷ số 3-3.

ATP Tour Finals 2025: “Kẻ hủy diệt” Sinner vô địch tuyệt đối - Ảnh 2.

Thoát hiểm, Sinner thi đấu với tâm trạng hưng phấn, liên tục gia tăng áp lực đẩy Alcaraz vào thế chống đỡ với những cú giao bóng một vào sân vừa mạnh lại vừa có điểm rơi tốt nên Sinner đã tận dụng thêm một cơ hội break-point ở cuối ván hai, để rồi khép lại trận đấu bằng chiến thắng đáng nhớ 7-5.

Thành tích này không chỉ giúp Sinner vô địch lần thứ hai liên tiếp ATP Finals, mà với con số 31 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng trong nhà, Sinner đã là tay vợt thứ năm có thành tích tốt nhất lịch sử sau các huyền thoại John McEnroe (47), Novak Djokovic (35), Roger Federer (33) và Ivan Lendl (32).

Trước trận chung kết, Sinner cũng trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử vào chung kết cả bốn Grand Slam và ATP Finals trong một mùa giải, sánh ngang Federer và Djokovic.

Sau trận chung kết, Sinner đã đạt tỷ lệ thắng ATP Finals tốt nhất lịch sử với 88,2%, vượt qua Ilie Nastase, và Sinner cũng có khoản tiền thưởng kỷ lục 5,07 triệu USD, nhiều nhất trong lịch sử giải.

ATP Tour Finals 2025: “Kẻ hủy diệt” Sinner vô địch tuyệt đối - Ảnh 3.

Riêng với kỳ phùng địch thủ Alcaraz, Sinner đã không cho Alcaraz có được danh hiệu vô địch đầu tiên ở ATP Finals, qua đó người Tây Ban Nha tiếp tục phải chờ thêm ít nhất một năm nữa mới có thể có được một tay vợt Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch ATP Finals tính từ lần cuối cùng khi Alex Corretja đã vô địch năm 1998.

Thời của Big 2

Cả hai tay vợt Alcaraz, Sinner chia nhau hai vị trí đầu bảng xếp hạng ATP đã thống trị mùa giài 2025. Cả hai cũng đoạt 14 danh hiệu bao gồm 4 Grand Slam, 4 Master 1000 và ATP Finals.

Sinner kết thúc mùa giải với thành tích 58 thắng và 6 thua, giành các danh hiệu tại Úc rộng, Wimbledon, ATP Finals, Paris, Bắc Kinh và Vienna. Trong khi đó thành tích của Alcaraz là 71-9, dẫn đầu ATP Tour với tám danh hiệu, bao gồm Roland Garros và Mỹ Mở rộng.

ATP Tour Finals 2025: “Kẻ hủy diệt” Sinner vô địch tuyệt đối - Ảnh 4.

Tuy thất bại nhưng Alcaraz vẫn hạnh phúc với phong độ được thể hiện trong cả mùa giải 2025 cũng như là trong trận chung kết ATP Finals, và Alcaraz có lý do để nói anh rời Turin (Ý) với tư thế ngẩng cao đầu, cũng như Alcaraz tự tin cho biết anh đã sẵn sàng cho mùa giải mới, đồng thời mong muốn tái đấu với Sinner trong nhiều trận chung kết hơn nữa.

Từ những con số biết nói cùng phong độ, đẳng cấp mà Alcaraz - Sinner đã tạo dựng nên trong hai năm qua, tất cả đã chứng minh: quần vợt nam thế giới ngày nay là thời của Big 2 Alcaraz - Sinner, và chưa có ai đủ tầm để hứa hẹn tương lai gần sẽ là Big 3 như Federer – Nadal - Djokovic!


