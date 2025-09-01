Nài bò "nổi loạn" tại hội đua bò ở miền Tây gây xôn xao mạng xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Nài bò "nổi loạn" tại hội đua bò ở miền Tây gây xôn xao mạng xã hội

DUY NHÂN

(NLĐO) - Cho rằng bị xử ép trong hội đua bò ở An Giang, một nài bò đã phản ứng với ban tổ chức và trọng tài, gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày 1-9, mạng xã hội xôn xao đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một nài bò (người điều khiển cặp bò trong cuộc đua) "nổi loạn" sau khi ban tổ chức công bố kết quả chung cuộc Hội đua bò truyền thống Chùa Rô diễn ra diễn ra tại xã An Cư, tỉnh An Giang.

Nài bò số 15 tức giận vì cho rằng bị xử ép phải về nhì (Clip trên mạng xã hội)

Theo thông tin từ đoạn clip chia sẻ, trong trận tranh vô địch, đôi bò số 15 về đích trước nhưng bị xử thua đôi bò số 21 nên người nài bò số 15 tiến về khu vực ban tổ chức và nhà tài trợ với thái độ bất bình, yêu cầu trích xuất camera để phân định thắng thua.

Do yêu cầu không được đáp ứng nên người nài bò tức giận, vung gậy đập vào chai nước trên bàn bắn tung tóe, thậm chí ném bảng tên nhà tài trợ xuống đất. Sau khi được nhiều người can ngăn, nài bò hậm hực bỏ đi…

Nài bò giận dữ vì cho rằng bị xử ép tại Hội đua bò Chùa Rô - Ảnh 1.

Đôi bò số 15 và 21 tranh đua quyết liệt về đích trong trận chung kết (ảnh cát từ clip)

Đoạn clip lập tức gây chú ý với hàng ngàn lượt xem và bình luận, hầu hết đều bày tỏ ý kiến bênh vực người nài bò số 15.

Một tài khoản faceboook bình luận: "Bỏ công chăm sóc bò cả năm để chờ đến ngày thi đấu mà bị xử ép, hỏi ai không tức. Cả trăm ngàn con mắt đều thấy bò số 15 thắng". Một số tài khoản khác đồng tình: "Luật đua bò từ xưa giờ bò nào đạp bừa trước sẽ thắng. Bò số 15 đạp trước mà sao xử người ta thua vậy?".

Mộ số bình luận khác gay gắt hơn: "Một giải đấu thật xấu hổ, thiếu công minh, tốt nhất không nên tổ chức nữa"; "Có hay không lễ hội đua bò truyền thống dân gian giờ đã biến tướng như một số môn thể thao cá cược khác nên mới sinh chuyện"...

Nài bò giận dữ vì cho rằng bị xử ép tại Hội đua bò Chùa Rô - Ảnh 2.

Nài bò số 15 tức giận ném bảng tên để bàn của nhà tài trợ (ảnh cắt từ clip)

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lâm Văn Bá – Phó Chủ tịch UBND xã An Cư – cho biết sự việc có sự hiểu lầm và đã được giải quyết ổn thỏa.

"Trong các cuộc đua bò, việc xảy ra những vấn đề không hài lòng, tranh chấp thì năm nào cũng có. Trong trận chung kết ngày hôm qua, việc về trước về sau là chuyện bình thường. Trong điều lệ cũng ghi rất rõ ràng, đôi bò 15 đạp bừa trước nhưng trong khu vực không cho phép nên thua. Người này tức giận vì đôi bò của mình mạnh hơn nhiều so với đôi bò về nhất nên phản ứng. Sau khi xem lại camera, người ta cũng thống nhất, không có vấn đề gì" – ông Bá nói.

Đua bò là một trong những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở An Giang, diễn ra vào mùa Lễ Sen Dolta của bà con dân tộc Khmer hàng năm.

Hội Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm nay diễn ra vào ngày 31-8, với sự tham gia tranh tài của 32 đôi bò trong và ngoài xã.

Kết quả chung cuộc, đôi bò số 21 của ông Thái Bình Nguyên (phường Chi Lăng, tỉnh An Giang) hạng nhất; đôi bò số 15 của ông Chau Thi (xã An Cư) hạng nhì; đôi bò số 02 của ông Chau Phi Rum (xã An Cư) hạng ba.

Tin liên quan

VIDEO: Hấp dẫn Lễ hội đua bò Bảy Núi ở An Giang

VIDEO: Hấp dẫn Lễ hội đua bò Bảy Núi ở An Giang

(NLĐO) - Lễ hội đua bò Bảy Núi ở An Giang được tổ chức trong dịp lễ Sene Dolta, thời gian đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ bắt đầu chuẩn bị cho vụ lúa mới.

[Video] Những pha thót tim ở hội đua bò Bảy Núi

(NLĐO) Hội Đua bò Bảy Núi tổ chức tại sân đua dưới chân núi Cô Tô (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) với sự tham gia của 64 đôi bò chiến đến từ các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng đã không phụ lòng người hâm mộ với những pha rượt đuổi hết sức ngoạn mục trên đường đua.

Thót tim với những bước chạy dũng mãnh tại giải đua bò Bảy Núi

(NLĐO)- Theo ước lượng, giải đua bò Bảy Núi năm nay có khoảng 30.000 khán giả đến xem những đôi bò chiến thi đấu.

An Giang đua bò lễ hội truyền thống nài bò
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo