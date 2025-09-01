Nài bò "nổi loạn" tại hội đua bò ở miền Tây gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 1-9, mạng xã hội xôn xao đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một nài bò (người điều khiển cặp bò trong cuộc đua) "nổi loạn" sau khi ban tổ chức công bố kết quả chung cuộc Hội đua bò truyền thống Chùa Rô diễn ra diễn ra tại xã An Cư, tỉnh An Giang.

Nài bò số 15 tức giận vì cho rằng bị xử ép phải về nhì (Clip trên mạng xã hội)

Theo thông tin từ đoạn clip chia sẻ, trong trận tranh vô địch, đôi bò số 15 về đích trước nhưng bị xử thua đôi bò số 21 nên người nài bò số 15 tiến về khu vực ban tổ chức và nhà tài trợ với thái độ bất bình, yêu cầu trích xuất camera để phân định thắng thua.

Do yêu cầu không được đáp ứng nên người nài bò tức giận, vung gậy đập vào chai nước trên bàn bắn tung tóe, thậm chí ném bảng tên nhà tài trợ xuống đất. Sau khi được nhiều người can ngăn, nài bò hậm hực bỏ đi…

Đôi bò số 15 và 21 tranh đua quyết liệt về đích trong trận chung kết (ảnh cát từ clip)

Đoạn clip lập tức gây chú ý với hàng ngàn lượt xem và bình luận, hầu hết đều bày tỏ ý kiến bênh vực người nài bò số 15.

Một tài khoản faceboook bình luận: "Bỏ công chăm sóc bò cả năm để chờ đến ngày thi đấu mà bị xử ép, hỏi ai không tức. Cả trăm ngàn con mắt đều thấy bò số 15 thắng". Một số tài khoản khác đồng tình: "Luật đua bò từ xưa giờ bò nào đạp bừa trước sẽ thắng. Bò số 15 đạp trước mà sao xử người ta thua vậy?".

Mộ số bình luận khác gay gắt hơn: "Một giải đấu thật xấu hổ, thiếu công minh, tốt nhất không nên tổ chức nữa"; "Có hay không lễ hội đua bò truyền thống dân gian giờ đã biến tướng như một số môn thể thao cá cược khác nên mới sinh chuyện"...

Nài bò số 15 tức giận ném bảng tên để bàn của nhà tài trợ (ảnh cắt từ clip)

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lâm Văn Bá – Phó Chủ tịch UBND xã An Cư – cho biết sự việc có sự hiểu lầm và đã được giải quyết ổn thỏa.

"Trong các cuộc đua bò, việc xảy ra những vấn đề không hài lòng, tranh chấp thì năm nào cũng có. Trong trận chung kết ngày hôm qua, việc về trước về sau là chuyện bình thường. Trong điều lệ cũng ghi rất rõ ràng, đôi bò 15 đạp bừa trước nhưng trong khu vực không cho phép nên thua. Người này tức giận vì đôi bò của mình mạnh hơn nhiều so với đôi bò về nhất nên phản ứng. Sau khi xem lại camera, người ta cũng thống nhất, không có vấn đề gì" – ông Bá nói.

Đua bò là một trong những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở An Giang, diễn ra vào mùa Lễ Sen Dolta của bà con dân tộc Khmer hàng năm.

Hội Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm nay diễn ra vào ngày 31-8, với sự tham gia tranh tài của 32 đôi bò trong và ngoài xã.

Kết quả chung cuộc, đôi bò số 21 của ông Thái Bình Nguyên (phường Chi Lăng, tỉnh An Giang) hạng nhất; đôi bò số 15 của ông Chau Thi (xã An Cư) hạng nhì; đôi bò số 02 của ông Chau Phi Rum (xã An Cư) hạng ba.